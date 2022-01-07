Emirhan, 2004 yaş grubunda Türkiye’nin en yetenekli oyuncularından biri. Milli takımlarda da forma giyen, teknik kapasitesi, oyun zekası son derece yüksek bir cevher. 17 yaşındaki bir çocuğun ilk kez forma giydiği A takımda bu kadar özgüvenli olması da oldukça şaşırtıcı.

ÇOK ÇALIŞMASI ŞART

Normalde bu yaştaki oyuncular A takıma çıktıkları zaman maçta veya antrenmanlarda çekingen ve ürkek davranırlar, hata yapmaktan korkarlar. Ancak Emirhan’ın belki de yeteneklerinden daha önemli özelliği sahip olduğu büyük özgüven. Ümit ediyorum ki daha fazla süre alacak, güçlenip tecrübe kazanacak ve Türk futbolu büyük bir yeteneğe sahip olacak. Ancak yine de çok çalışması şart.

UĞUR MELEKE: KENAN KARAMAN'IN SÜRELERİNİN EN AZ YARISINI ALMALI

Emirhan, bu sezon kendini UEFA Gençlik Ligi’nde göstermiş bir isim. Hem Dortmund, hem Ajax hem de Sporting’e karşı gol ya da asist yaptı, hiçbir rakibi pas geçmedi. 2003’lülerin ağırlıklı olduğu ortamda 2004’lü olmasına rağmen maçlara etki etti.

ÇOK CESUR VE CÜRETKAR

Normalde bir 8 numara oyuncusu. U19’da sağ iç oynuyor ama Önder Karaveli dün onu sağ açık olarak soktu. Çok cesur, çok cüretkâr. Öz güveni etkileyici. Kenan’ın 80 dakikada yaptıklarının iki katını 40 dakikaya sığdırdı. Belli ki Beşiktaş’ın öz kaynaklarından umut var. Sırf bu sebeple bile Önder Karaveli’den faydalanmaya değer. Sezonun geri kalanında Kenan’ın dakikalarının en az yarısını Emirhan almalı gibi hissediyorum ben. (HÜRRİYET)