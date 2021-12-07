Güntekin Onay, Beşiktaş'ın 4-2-3-1 sisteminde oynaması gerektiğini dile getirdi.

İşte Onay'ın yorumları:

Bu duruma bir reaksiyon göstermeleri şart

"Beşiktaş, üst üste yenilgilerin ardından her türlü söyleme ve çabaya karşın bir türlü ayağa kalkamıyor. Aslında söz konusu tüm mağlubiyetlerde dahi maçlara iyi başlıyor ancak golü yedikten sonra işler daha da kötü gidiyor. Sadece teknik direktörün değil, saha içindeki oyuncuların da bu duruma bir reaksiyon göstermeleri şart."

Daha verimli olacağını düşünüyorum

"Ben sistemlere çok takılan birisi değilim ama mevcut durumda Beşiktaş, 4-1-4-1'dej 4-2-3-1'e dönüp, Josef’in yanında Pjanic’i, forvet arkasındaki 3’lüde de Larin-Alex Teixeira-Ghezzal’ı denemeli. Bu şekilde Pjanic ve Teixeira’nın daha verimli olacağını düşünüyorum." (HÜRRİYET)