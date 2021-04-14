Güntekin Onay: Sürdürülebilir oyun gücüne sahip tek takım!

Güntekin Onay'ın açıklamaları:

SORU: Lider Beşiktaş, Erzurum karşısında bir ara 2-2’ye gelen maçı Ghezzal’in süper golüyle kopardı ve 4-2 kazandı. Maç eksiğiyle 4 puan öndeki Beşiktaş’ın artık favori olduğunu söyleyebilir miyiz?

Beşiktaş, yüksek rakımda ve kötü bir zeminde 7’inci gününde 3’üncü maçını oynadı. Üstelik Aboubakar ve Josef gibi iki önemli oyuncusundan yoksun olarak. Zorlanması normal. Siyah beyazlılar kadroda bazı anahtar oyuncularını Covid veya sakatlık gibi nedenlerden yitirmezse bu yarışta ipi göğüsler. Ancak Cenk Tosun’un da sakatlanmasının ardından özellikle Aboubakar’ın güçlü bir şekilde takıma dönmesi şart. Gökhan Töre ve Oğuzhan’ın da katkı vermeleri Beşiktaş’ın kadro derinliğini artırdı. Ayrıca işler kötü gitse bile Sergen Yalçın’ın özgüveni Beşiktaş’a olumlu yansıyor.

SORU: Erzurum’da skor kadar konuşulan bir başka konu da zemindi. Sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı, hatta Euro 2020 şansını da kaybetti. Ne olacak Türk futbolunun bu zemin problemi?

Zemin konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüpler koordineli çalışmalı ve uzman ekipler tarafından saha zeminleri denetlenmeli. İstenilen düzeyde olmayan zeminlere sahip kulüpler para cezasına çarptırılmalı. Tek çözüm bu.

Şampiyonluk yarışında ipler Beşiktaş’ın elinde. Kalan 8 maçta 17 puan şampiyonluk için yeterli. Ayrıca kadro istikrarı ve sürdürülebilir oyun gücüne sahip tek takım Beşiktaş. Fenerbahçe ise Gaziantep galibiyetiyle yarışa tutundu ve Beşiktaş’ın hata yapmasını bekliyor. Sarı lacivertliler Gaziantep karşısında geçtiğimiz haftalara oranla daha istekli göründü. Ancak özellikle son 20 dakika çok bocaladılar. (HÜRRİYET)