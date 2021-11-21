İşte Güntekin Onay'ın Alanyaspor-Beşiktaş maçı değerlendirmesi...

Teknik, taktik bir yana, Beşiktaş’taki isteksizlik ve gamsızlık düşündürücü.

Beşiktaş, Alanya deplasmanında sahaya çıkarken lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde. Kazanmak zorunda olduğu maçta ne beklersiniz? Tempo, hırs, baskı mücadele...

Peki var mı? Yok.

Deplasmanlarda zaten ciddi bir travmatik durum yaşayan siyah beyazlılar.

yine kazanma kararlığından uzaktı. Alanya’nın golüne kadar ilk 15 dakika rakip yarı alanda oynayan ancak yenik duruma düştükten sonra gereken reaksiyonu gösteremeyen bir Beşiktaş gördük.

NE OLDU DA BÖYLE OLDU?

İkinci yarıda Alex Teixeira’nın attığı şutta kaleci Serkan’ın güzel bir kurtarışını izledik. Onun dışında Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak tek bir pozisyon var mı ? Yok.

Peki çifte kupalı şampiyon ne oldu da bu durumlara düştü?

Rakibi merkezden delme yok, kaybedilen toplara baskı yok. Rakip ceza sahasında çoğalma yok, saha içinde oyun disiplini yok. İstek, yok, arzu yok savaşan bir takım hiç yok.

Oyun kuramıyorsun. çalışılmış bir duran top organizasyonu da yok.

KAÇINILMAZ SONUÇ

E bu kadar ‘YOK’un olduğu bir yerde ne var? 6 deplasmanda kaybedilen 4’üncü maç. Liderin 10 puan gerisinde olmasına rağmen zirveye tutunma endişesi duymayan bir Beşiktaş var.

Çok da iyi bir futbol oynamayan Alanyaspor, daha istekliydi ve sadece mücadele ederek Beşiktaş’ı haklı bir şekilde mağlup etti.

Teknik, taktik bir yana, yerlerde dolaşan oyuncu performansları diğer bir yana, ama her şeyden önce teknik adamından oyuncu grubuna bu isteksizlik, bu vurdumduymazlık, bu gamsızlık düşündürücü.

Ders çıkartan, kötü futbola reaksiyon gösteren de olmayınca bu kadar ‘YOK’ üst üste koyunca bu tablo da tabii kaçınılmaz oluyor. (GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET)