Güntekin Onay: İlk 45 dakikayı yine heba ettiler

Beşiktaş, favori olarak çıktığı maçların ilk 45 dakikasını heba etme alışkanlığını dün de başkentte devam ettirdi. İlk yarıda %72 topa sahip olan siyah beyazlı ekip Larin’in faul gerekçesiyle verilmeyen golü dışında Ankaragücü kalesini tehdit edemedi.

Üstüne üstlük iyi kapanan ve hızlı çıkışlarla gol arayan başkent ekibi 3’ü net, 4 pozisyon buldu. Kaleci Ersin’in iyi oyunu ve Ankaragüçlü forvetlerin beceriksizliği ilk devrenin golsüz bitmesinin nedeniydi.

OFANSİF AÇIDAN ZAYIFTI

İkinci yarıda pas ritmini artıran Beşiktaş, Ankaragücü karşısında daha etkili pres yaptı, ikinci topları alıp atak devamlılığı sağladı ancak yine ofansif bölgede gereken zenginliği yakalayamadı. 45 ile 60 arası siyah beyazlıların yoğun baskısı golü bir duran topla getirdi. Maçın kötü isimlerinden Ghezzal’ın mükemmel ortası ve Vida’nın golüyle aradığı üstünlüğü bulan siyah beyazlılar kalan yarım saatlik bölümde daha emniyetli görünmekle birlikte yine topun sahibiydi.

ERSİN HATASIZ OYNADI

Dün Josef ve Rosier iyi futbol sergilediler. Kaleci Ersin hatasız idi. Haftada 3 maçlık yoğun fikstürde Beşiktaş için önemli olan 3 puan idi. Zaman zaman saha içinde acı çekse de kazanmayı başardı. Hakem Halis Özkahya, Larin’in golünü faul gerekçesiyle iptal etti ancak burada asıl tartışılacak konu faul veya değil yorumundan önce neden top daha kaleye girmeden düdük çaldı? Halis Hoca böylece VAR’ın devreye girmesinin önünü keserek ciddi bir hata yapmış oldu.

ATAKAN'I ÇOK BEĞENDİM

Son 3 maçtır kaybetmeyen Ankaragücü ise planı olan, sert, iyi savunma yapan bir takıma dönüşmüş. Özellikle Atakan’ı çok beğendim. 2 maçtır kalesini gole kapatıp bu alanda bir istikrar yakalayan Beşiktaş, oyun hakimiyetini tamamen eline geçirip açık ara topa sahip olduğu maçlarda daha fazla pozisyon üretmenin yollarını bulmalı.

Güntekin Onay / Hürriyet