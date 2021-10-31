Güntekin Onay: Bu durumun nedenlerini mutlaka sorgulamalı

Güntekin Onay gazetesindeki köşesinde Beşiktaş'ın Hatayspor yenilgisini değerlendirirken, "Sergen Yalçın ve yönetim, bu durumun nedenlerini mutlaka sorgulamalı." uyarısını yaptı. İşte Onay'ın köşe yazısı...

Beşiktaş’ın deplasmanlardaki kötü serisi dün de Hatay da devam etti. Josef ve Pjanic’in yokluğunda Atiba ile Necip’i orta alanda görevlendiren Sergen Yalçın, umduğunu alamadı.

Maça baskılı başlayan Hatayspor son derece diri, canlı bir görüntü verdi ve 5’inci dakikada 1-0’lık üstünlük sağladı. Vida, Necip ve Montero ile geriden oyun kurmakta zorlanan Beşiktaş, topu rakip ceza sahasına taşımakta zorlandı. Hatayspor’un agresif ve temaslı oyununa karşı koyamayan siyah beyazlılar, Batshuayi’nin sakatlanıp çıkmasıyla bir olumsuzluk daha yaşadı.

KENAN HAREKETLi AMA...

Kenan Karaman hareketli ve çalışkan bir futbolcu ancak teknik olarak Beşiktaş seviyesinde bir santrfor değil. Necip de tüm iyi niyetine rağmen orta alanda aksıyor.

İkinci yarıda Salih Uçan ve Mehmet Topal girdikten sonra belirgin bir oyun üstünlüğü yakalayan Beşiktaş, Hatay’ın dirençli savunmasını bir karambolde Mehmet Topal’ın topukla artığı golle geçse de, tartışmalı bir şekilde Cüneyt Çakır VAR uyarısıyla golü iptal etti.

GEÇEN SEZONKi HAVA YOK

Beşiktaş’ta geçen sezonki hava ve enerji yok. Sakatlık problemleri devam ediyor ve dün takımın bel kemiği Josef de Souza’yı fazlasıyla aradılar. Yaratıcılık sergilemesi beklenen Ghezzal ve Alex Teixeira da Hatay’ın agresif savunması karşısında çok fazla top kaybı yaptı. Sergen Yalçın ve futboldan sorumlu yöneticiler, deplasmandaki oyun karakterinin neden böyle olduğunu sorgulamalı. (GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET)