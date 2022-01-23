2-2’lik Rizespor maçının tekrarı gibiydi yine üstün oynadı ama berabere kaldı.

Beşiktaş bir kez daha üstün oynadığı ve farklı kazanacağı bir maçı berabere bitirdi. Rize’de 2-2 biten maçın farklı bir versiyonunu izletti siyah beyazlılar.

Dün 90 dakikanın büyük bölümünde oyunu kontrolü altında tutan, iyi pas yapan Beşiktaş, ikinci golü getirecek net fırsatları değerlendiremeyince Necip Uysal’ın neden olduğu bir penaltıyla sahadan 1 puan ile ayrıldı.

SON 10 DAKiKA TRAVMASI

Malatya’ya net pozisyon vermeyen Beşiktaş, son bölümde oyuncu değişiklikleriyle yine geriye gitti. Ancak her şeye rağmen dünkü karşılaşma kesinlikle beraberlik maçı değildi.

Direkten dönen 3 top, kaçan pozisyonlar ve tüm bu yanlışlardan ders çıkarmayan, son 10 dakika travmalarına bir yenisini ekleyen Beşiktaş...

NECiP NEDEN STOPER OYNUYOR?

Michy Batshuayi, saha içinde çok çalışkan ve dün de Alex’e şık bir asist yaptı fakat bitiricilik konusunda sorun yaşamaya devam ediyor.

Dün Pjanic ve oyuna sonradan giren Atiba ile orta sahayı eline geçiren Beşiktaş’ta Vida da kusursuz bir maç çıkarttı. Ancak siyah beyazlı takımda anlamadığım tercihler var.

Hata yapma potansiyeli yüksek olan Necip Uysal, zorunluluk yoksa neden stoper oynuyor? İkincisi, topun değerini bilen birini sokmak yerine oyuna neden Güven Yalçın giriyor?

BiREYSEL HATALARA DEVAM

Az değil Rizespor ve Konyaspor maçlarında kaleci Ersin’in; Giresun maçında ve dün de Malatya karşısında Necip Uysal’ın bireysel hatalarıyla kaybedilen puanlar olmasa siyah beyazlılar şu an zirve yarışındaydı.

Bir eleştiri de maçın VAR hakemi Özgür Yankaya’ya... Birçok maçta net hatalarda devreye girmeyen VAR dünkü penaltıda bir anda ortaya çıktı. Penaltı kanımca VAR ile verilecek bir pozisyon asla değildi. Zorbay Küçük ise iyi bir maç yönetti. (GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET)