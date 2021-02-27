Güntekin Onay: Beşiktaş kaldığı yerden

Kimin oynadığı fark etmiyor içerde dışarda aynı futbolu oynuyor.

Beşiktaş, Denizlispor karşısında ilk 45 dakikada 3 gol attı, bir golü de VAR’dan döndü. Siyah beyazlı ekip muhteşem mi oynadı? Kendi oyun standartlarını baz alırsak; “Hayır.”

Tempoyu çok mu yükseltti? Ona da “Hayır.”

Peki ne yaptı siyah beyazlılar? Topun ve oyunun mutlak hakimi oldu ve sabırla topu dolaştırıp kalabalık Denizlispor savunmasının arasında boşlukları aradı. Topu kaybettikten sonra sahayı doğru parselleyip alan daralttı ve en kısa sürede geri kazanmayı bildi. Ghezzal gibi kilit açan bir anahtar oyuncusu olmamasına rağmen Larin, Aboubakar ve Ljajic ile ilk yarıda fişi çeken Beşiktaş kolay bir galibiyet elde etti. Siyah beyazlılar, 11 gün öncesindeki noktada, kaldığı yerden devam ediyor. Son derece organize ve iyi yardımlaşan bir oyuncu grubu var. Oynayanoynamayan; giren-çıkan farketmiyor. Beşiktaş içerde dışarda aynı futbolu oynuyor.

iKiNCi YARIDA TEMPOYU ÇOK DÜŞÜRDÜLER

Dün için yapılacak eleştiri ise 40’ıncı dakikadan sonra oynanan rölanti futbol. Tamam, salı ve cumartesi siyah beyazlıları bekleyen iki zorlu maç daha var ancak tempo bu kadar da düşmemeliydi.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri, son bölüme girilirken Beşiktaş’ı hareketlendirdi ancak Gökhan Töre ve Hasic ile yakalanan fırsatlardan sonuç alınamayınca 4’üncü gol gelmedi.

Beşiktaş, 3 maçlık takvimin olduğu haftaya 3 gollü bir 3 puan ile ve zengin bir kadroyla girdi.

Denizlispor ise ilk golü yedikten sonra çözüldü, yeşil siyahlılar oynadıkları futbolla puan olmasa da en az 1 golü haketti. (GÜNTEKİN ONAY / HÜRRİYET)