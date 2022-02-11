Beşiktaş, ilk yarıda oyunun hakimi gibi görünüp hemen hemen hiç pozisyon üretmedi. Topu yavaş dolaştıran, savunma arası ve arkasına koşu yapmayan son derece statik kalan siyah beyazlıların bu görüntüsüyle pozisyonlar bulması da iyimserlik olurdu. Göztepe’nin planı ise basit ve net idi. İyi savunma yaptılar, çabuk çıkıp tehlikeler yaratmayı başardı sarı kırmızılılar.

KEREM AKILCI OYNADI

Fiziksel olarak Süper Lig’in iyi takımlarından olan İzmir temsilcisi hücumda final işlerini daha iyi yapa bilmiş olsa İstanbul’da öne geçmesi işten bile değildi. Beşiktaş’ta Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal hatta Josef de Souza bile durgun gözüktü.

Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz basit top kayıpları yaparken Alex Teixeira da etkisiz idi. Genç Kerem Kalafat, isabetli ve akılcı oyunuyla görevini yaptı.

İKİNCİ DEVRE DENGELİYDİ

İkinci devrede daha dengeli ve eşit bir maç izledik. Beşiktaş, ilk yarıya oranla hücumda daha etkili görünse de oyun anlamında güçlü görünmedi. Değişikliklerin ardından uzatma bölümlerinde üstünlüğü ele alsa da Beşiktaş kendisine golü getirecek üretkenliği yakalayamadı. Ghezzal’ın yarattığı pozisyonlar ise siyah beyazlı ekibe golü getirmedi. Penaltılara giden maçta artık şans ve kaleci becerisi devreye giriyor. Ersin’in başarısı ve kurtarışlarıyla turu geçen Beşiktaş, iyi futbol oynamadığı bir gecede çeyrek final vizesi almayı başardı. (GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET)