Beşiktaş, Konyaspor karşısında oyun üstünlüğünü ele geçirse de pozisyon zenginliğinden uzak bir 45 dakika oynadı. Sadece Batshuayi ve Oğuzhan ile gole yaklaşan siyah beyazlılar, Konyaspor savunmasını ısrarla merkezden delmeye çalıştı. Rosier’nin yokluğunda sağ kanadı etkin kullanamayan Beşiktaş’ta Larin’in de takımdan kopuk görüntüsü ofansif performansı olumsuz etkiledi. Konyaspor gibi güçlü ve organize bir ekip karşısında kalesinde tehlike yaşamayan Beşiktaş, ikinci yarıda da ev sahibine oranla oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. Josef, Ghezzal ve Güven ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen siyah beyazlılar kaleci Sehic ve direği geçemedi.

KONYA DEFANSiF OYNADI

Dün ilginç olan, Konyasporun defansif bir oyun mantalitesiyle sahada yer almasıydı. Liderin en yakın takipçisi yeşil beyazlı ekip kazansa puan farkını 7’ye indireceği bir haftada skoru 0-0’a kitlemek isteyen bir anlayışla 90 dakikayı geçirdi. Genel anlamda takım savunmasını iyi yapan Konyaspor, son 10 dakikalık bölümde hücumda daha fazla görünürken yeşil beyazlılar, Michalak’ın içeriye çevirdiği topta kaleci Ersin’in çeldiği ve kısa düşen bir top sonrasında Ahmet Hassan ile 90’da öne geçti.

KALECi FARKIYLA KAZANDI

Genç kaleci topa hiç dokunmasa pozisyonun gol olması söz konusu değildi. Dün Konyaspor maçı kazandıysa bunda kaleci performansı farkı 1 numaralı etkendi.

Son oynadığı 15 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş’ın ligin ilk yarısında oynadığı 9 deplasman maçında sadece 1 kez kazanması da hiç rastlanan bir tablo değil. (GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET)