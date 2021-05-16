Güntekin Onay: Alkışlar 'şampiyon'a

Beşiktaş, hızlı ve kararlı başladı. Henüz 10’uncu dakika dolmadan Vida ile golü de buldu.

Ancak sezon başından bu yana gömülü savunma yapmakta bocalayan siyah beyazlı ekip topu Göztepe’ye bırakıp savunmaya çekildikten kısa bir süre kalesinde bir tehlike yaşadı ve hemen akabinde golü yedi. 1-1’den sonra demoralize olan ve telaşlı bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, devrenin sonlarına doğru toparlandı ve tekrar oyun üstünlüğünü eline aldı.

2. YARIYA BASKILI BAŞLADI

İkinci devreye baskılı başlayan Beşiktaş, topa sahip olarak Göztepe’yi baskı altına aldı. Çok adamla rakip ceza alanına giden siyah beyazlılar rakibini hataya zorlarken Larin’e yapılan penaltıyı Ghezzal gole çevirince tekrar üstünlük sayısını buldu. Topu kalesinden uzak tutmak için önde baskıya devam eden Beşiktaş, rakibine pozisyon vermeden maçı tamamladı.

EN İYİ OYNAYAN TAKIMDI

Dile kolay 42 haftalık kırıcı, yorucu bir maratonu şampiyon olarak tamamladı siyah beyazlılar. Son düzlükte Aboubakar, Cenk, Oğuzhan ve Ljajic’den de faydalanamayan Sergen Yalçın, son haftalarda aşırı yoğun maç trafiği ve kadro erozyonuna rağmen bocalasa da mutlu sona ulaşmayı başardı. Ligin en çok gol atan, en iyi futbol oynayan, en uzun liderlik koltuğunda oturan takımıydı Beşiktaş.. Başta Sergen Yalçın ve oyuncu grubu olmak üzere taraflı-tarafsız herkes Beşiktaş’ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyor. Alkışlar şampiyon Beşiktaş için. (GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET)