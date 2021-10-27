Gündeme bomba gibi düşen Survivor All Star 2022 yarışmacıları! TV8 Survivor All Star kadrosu!
Survivor All Star 2022 yılı kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Survivor All Star kadrosu ve yarışmacıların kimler olacağı Survivor müdavimleri tarafından merak ediliyordu.
TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı Survivor yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 2022'de tanıdık isimleri göreceğimiz Survivor yarışması All star olarak başlayacak. Heyecanla beklenen yarışmaya Barış Murat Yağcı'nın peşinden Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil oldu.
Sevilen ve dört gözle beklenen yarışma programı Survivor All Star 2022'nin kadrosuyla ilgili meraklar her geçen gün artarak devam ediyor. Geçmiş sezon yarışmacılarının boy göstereceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu ifade edilmişti.
Survivor All Star'ın ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü.
Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil olduğu da ileri sürüldü.
Survivor yarışmasının çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı, başarılı yarışmacısı Sercan Yıldırım'da All Star sezonu için düşünülenler arasındaydı ve bu iki isimde All star'da olması bekleniyor.
Survivor All Star'da Turabi olacak mı?
Survivor'un sevilen, farklı tarzıyla dikkat çeken ve 2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alan en önemli isimlerden biri olarak sosyal mecrada ismi anılan yarışmacılardan oldu. Survivor'a katılması istenen yarışmacı için beklentiler yüksek.
Tabi gündemle alakalı çeşitli tahminler yürütülmekte ve çeşitli yorumlar yapılmakta. Fenomen Ata Benli, Survivor All Star 2022 kadrosuna katılacağını iddia ettiği 20 ismi duyurdu. Benli, "22 ismin 20'sini sizlere açıklayacağım. Diğer iki isimden biri kesin diğeri ise açıklama yapmamı istemedi" dedi. İşte, o kadro...
Merakla beklenen Survivor All Star kadrosu
Semih Öztürk
Barış Murat Yağcı
Nisa Bölükbaşı
Sercan Yıldırım
Damla Can
Mert Öcal
Hikmet Tuğsuz
Nagehan Karadere
Furkan Kızılkaya
Evrim Keklik
Elif Gönen
Batuhan Karacakaya
Gizem Kerimoğlu
Berkan Karabulut
Turabi
Seda Ocak
Anıl Berk Baki
Yusuf Karakaya
Berkay Yuvakuran
Asıl kadronun önümüzdeki günlerde tamamlanması ve açıklanması bekleniyor.
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