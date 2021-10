Gündeme bomba gibi düşen Survivor All Star 2022 yarışmacıları! TV8 Survivor All Star kadrosu!

TV8 ekranlarının vazgeçilmez programı Survivor yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 2022'de tanıdık isimleri göreceğimiz Survivor yarışması All star olarak başlayacak. Heyecanla beklenen yarışmaya Barış Murat Yağcı'nın peşinden Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil oldu.

Sevilen ve dört gözle beklenen yarışma programı Survivor All Star 2022'nin kadrosuyla ilgili meraklar her geçen gün artarak devam ediyor. Geçmiş sezon yarışmacılarının boy göstereceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu ifade edilmişti.

Survivor All Star'ın ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü.

Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil olduğu da ileri sürüldü.

Survivor yarışmasının çok konuşulan isimlerinden Evrim Keklik ve son sezonun hırslı, başarılı yarışmacısı Sercan Yıldırım'da All Star sezonu için düşünülenler arasındaydı ve bu iki isimde All star'da olması bekleniyor.

Survivor All Star'da Turabi olacak mı?

Survivor'un sevilen, farklı tarzıyla dikkat çeken ve 2 kez Survivor şampiyonluk kupasını kaldıran Turabi Çamkıran, 2022 Survivor All Star kadrosunda yer alan en önemli isimlerden biri olarak sosyal mecrada ismi anılan yarışmacılardan oldu. Survivor'a katılması istenen yarışmacı için beklentiler yüksek.

Tabi gündemle alakalı çeşitli tahminler yürütülmekte ve çeşitli yorumlar yapılmakta. Fenomen Ata Benli, Survivor All Star 2022 kadrosuna katılacağını iddia ettiği 20 ismi duyurdu. Benli, "22 ismin 20'sini sizlere açıklayacağım. Diğer iki isimden biri kesin diğeri ise açıklama yapmamı istemedi" dedi. İşte, o kadro...

Merakla beklenen Survivor All Star kadrosu

Semih Öztürk

Barış Murat Yağcı

Nisa Bölükbaşı

Sercan Yıldırım

Damla Can

Mert Öcal

Hikmet Tuğsuz

Nagehan Karadere

Furkan Kızılkaya

Evrim Keklik

Elif Gönen

Batuhan Karacakaya

Gizem Kerimoğlu

Berkan Karabulut

Turabi

Seda Ocak

Anıl Berk Baki

Yusuf Karakaya

Berkay Yuvakuran

Asıl kadronun önümüzdeki günlerde tamamlanması ve açıklanması bekleniyor.