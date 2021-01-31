Gündemde Güven Yalçın var
Ara transfer döneminde Everton'dan eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Gündemde Güven Yalçın var.
GÜNDEM 31.01.2021 - 11:05 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Siyah beyazlılar, genç santrfor Güven Yalçın'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncuya İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.
Güven Yalçın'a Portekiz liginden de tekliflerin olduğu belirtildi. (HT Spor)
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