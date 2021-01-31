Gündemde Güven Yalçın var

Ara transfer döneminde Everton'dan eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Gündemde Güven Yalçın var.

GÜNDEM 31.01.2021 - 11:05 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Gündemde Güven Yalçın var

Siyah beyazlılar, genç santrfor Güven Yalçın'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncuya İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Güven Yalçın'a Portekiz liginden de tekliflerin olduğu belirtildi. (HT Spor)

#Beşiktaş #Transfer #Güven Yalçın #lecce
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