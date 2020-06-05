Yönetim maaş indiriminde aradığını bulamadı
Beşiktaş Yönetimi, oyuncularla masaya oturarak maaş indirimi için yaptığı görüşmelerde aradığını bulamadı.
Siyah-beyazlı yönetim, 56 milyon Euro olan takım bütçesini gelecek sezon 35 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor.
Daha önce futbolcu maaşlarında indirim için %50'den başlayacaklarını ve minimum %30 istediklerini ifade etmişti.
Ancak yapılan görüşmeler sonrası %15'in üzerinde şu an için indirim kabul eden isim çıkmadı. Takımda bazı futbolcuların indirim yapmak istemediği, bazılarının ise %5 ya da %10'a razı geldiği belirtildi.
ATİBA HUTCHİNSON İKNA EDİLDİ 500 BİN EURO TEKLİF YAPILDI
Sözleşmesi bitecek olan Atiba'yla 1 yıl daha yola devam etmek için görüşmeler sürüyor. Kronik astım hastası olan Kanadalı oyuncunun Covid-19 nedeniyle ülkesine dönmeyi düşündüğü ancak yöneticilerin sözleri sonrasında bekleme kararı aldığı öğrenildi. 37 yaşındaki orta saha 1 yıl için 500 bin Euro teklifi sunuldu.
Kaynak: Sabah