Yeniden Beşiktaş'ta forma giyme hedefim var

Beşiktaş'ta yeniden forma giymek istediğini söyleyen Batuhan Karadeniz, "Bugün bir Süper Lig takımında forma giymiş olsaydım, bence 3 maçta 1 gol atardım. O da 30 maçta 10 gol yapar. Süper Lig'de 10-15 gol atarım. Telefondan atmak kolay ama saha içerisinde atmak ne kadar kolay tartışılır. 29 yaşındayım. Yeniden Beşiktaş'ta forma giymek gibi bir hedefim var. İnsanlar neler neler başarıyorlar. Biz çalışmaya ve istemeye devam edelim belki olur." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın kadro yapısını değerlendiren 29 yaşındaki forvet, "Sergen Yalçın ile Sivasspor'da çalıştım. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Takımına ve oyuncularına ne pahasına olursa olsun her zaman sahip çıkar. Oyuncusunu hiçbir zaman basına veya taraftarlara olduğundan farklı göstermeye çalışmaz. Kariyerinde ve Beşiktaş'ta çok başarılı olacağına inanıyorum. Maalesef Sergen Hoca'nın elindeki kadro kalitesi, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara nazaran biraz düşük kalitede. Kadronun şampiyonluk için yetersiz olduğu bir gerçek. Beşiktaş camiası Sergen Yalçın'a sahip çıkmaya ve onda ısrar etmeye devam etsin. Çok iyi bir teknik ekibi var." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Hürriyet