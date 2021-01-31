Vodafone Park'ta zorlu akşam!

Süper Lig'de sezonun ilk devresini lider kapatan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında evinde bugün Trabzonspor'u konuk ediyor. Geçen sezondan bu yana F.Bahçe, Galatasaray ve Trabzon'a karşı 6 maça çıkan ve 4 galibiyet ile 2 beraberlikle yenilmeyen Kartal'ın bu defa karşısında formda bir Trabzon var. Ligde son 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlikle üst sıralara doğru hızlı tırmanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri Süper Kupa zaferiyle oldukça moralli…

Comparisonator Karşılaştırma Platformu'ndan Tarkan Batgün “Derbi olayını bilmek için o günün sabahı tüm futbolcuların iç dünyasını bilmek zorundasınız. Bizim veriler ve algoritmalarla yapmaya çalıştığımız şey iki tarafı da tam anlamı ile karşılaştırmaya alarak matematiksel olarak avantaj ve dezavantajları bulmak; bir nevi “SWOT” analizi” diyerek verilere göre ibrenin Beşiktaş galibiyetini yansıttığını belirtti ve sizler için çok önemli analizler yaptı.

Defans: Fırtına, Beşiktaş'a oranla daha az top kaybediyor ve total başarılı defansif aksiyonlarda da %3 lük bir avantajla oynuyor. Fakat Kartal rakip sahada top kazanım ve total top kazanımlarında %8 oranla rakibine üstünlük sağlıyor. Trabzonspor'un en fazla gol pozisyonunun topla kendi sahasından çıkarken verdiğini düşünürsek burası zayıf halka…

Hücum: Comparisonator ofansif parametre karşılaştırmalarında Beşiktaş, Trabzon'a karşı hayli üstün. Şut paslarında Kartal'ın ortalaması 8.65, Fırtına ise 6.7. İsabetli şut oranları %20 siyah-beyazlılar lehine. Golü tahmin eden XG algoritmasında da Beşiktaş 1.84 ü gösterirken Trabzon 1.18'i işaret ediyor.

Pas: Galibiyete giden yoldaki yaratıcılığı ve ince işçiliği “Anahtar Paslar” parametresi aydınlatıyor. Burada Beşiktaş Trabzon'a karşı %18önde. Sergen Hoca'nın kenarlara topu getirebilme başarısı bu şekilde oluyor ve bu tip organizasyonlar sayesinde oluşan başarılı ortalarda da Kartal, Fırtına'ya karşı %34 önde…

Hava topları Beşiktaş’ın: Kartal hücum parametrelerinin tamamında ligde ilk 4 takım içerisinde. Kazanılan hava toplarında ilk 3'te Defansta top kayıpları yüksek ve başarılı defansif aksiyonları ligin orta seviyesinde. Uzun paslı hücumda son sıradalar.

Trabzonspor’un en güçlü yanı ara paslar: Başarılı driblingler, kazanılan ofansif birebirler ve başarılı ara paslar Trabzonspor'un güçlü yanları. Defansta az gol yiyen bir karakterde. Kafa şutları ve şutlar düşük düzeyde. Kendi sahasında yaptığı top kayıplarının 20 sn. içinde şuta dönüşümü en handikaplı bölüm, yenen gollerin çoğu bu şekilde. Kanat ortaları isabet sayısı da çok alt düzeyde… (Skor)