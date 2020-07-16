Victor Ruiz'in ayrılışındaki detaylar ortaya çıktı
31 yaşındaki futbolcu önce pandemi nedeniyle oynamadığı mart, nisan, mayıs aylarındaki alacaklarının ödenmediği için siyah beyazlılara ihtarname gönderdi, dün ise aynı gerekçeyle sözleşmesini feshederek ülkesi İspanya’ya döndü.
Süper Lig’de 3.’lük yolunda pazar günü Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta Victor Ruiz’den gelen haber teknik ekibi de yönetimi de şoke etti. Geçen sezon 3 milyon Euro bonservisle Villarreal’den transfer edilen 31 yaşındaki stoper kulübün, ücretinden indirim yapma talebini reddederken mart, nisan, mayıs alacaklarının ödenmediği için siyah beyazlılara ihtarname göndermişti. İspanyol futbolcu dün ise alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek ülkesine döndü.
Konu FIFA’ya taşınacak
Görüşmeyi kabul etmedi
Kulübümüz Ruiz’e pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, kendisi pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Kaynak: Hürriyet / İsmail Er