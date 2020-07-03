Victor Moses Kartal'a önerildi
Sezon Abdullah Avcı ile başlayan ancak başarılı olamayan Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi. Yalçın ile birlikte çıkışa geçen siyah beyazlılarda önümüzdeki sezonun hazırlıkları sürüyor. Menajerler, Kartal'a son olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızını teklif etti ve son söz Sergen Yalçın'da.
GÜNDEM 03.07.2020, 11:39
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'a, menajerler sürekli oyuncu önermeye devam ediyor. Son olarak Inter'in bonservisini almamaya karar verdiği Victor Moses menajeri tarafından siyah-beyazlılara teklif edildi. Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve bu sezon devre arasında Serie A'nın yolunu tutan Nijeryalı oyuncu için son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği bildirildi.
Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve bu sezon devre arasında Serie A'nın yolunu tutan Nijeryalı oyuncu için son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği bildirildi. Moses Fenerbahçe formasıyla 23 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: Sabah