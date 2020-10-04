Valentin Rosier: Savaşçı ve hızlıyım
Beşiktaş’ın yeni transferi Valentin Rosier, “Burada olmak benim için çılgınca” dedi ve ekledi: Savaşçı ve hızlıyım. Hem savunmada hem de hücumda takım için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten 24 yaşındaki Fransız futbolcu, Türkçe olarak "İnşallah Beşiktaş şampiyon" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Burada olmak çılgınca bir şey. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu" diyen 24 yaşındaki Fransız oyuncu, şöyle devam etti: "Beşiktaş'ta iyi bir performans sergilemek istiyorum. Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim."
"Futbolu tek yönlü oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." Valentin Rosier, son olarak Türkçe "İnşallah Beşiktaş Şampiyon" diyerek sözlerini tamamladı.
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları ile menajer Mazlum Ali Bilecan 18 Eylül'de Swiss Otel'de yaptığı toplantıda Soumaoro'nun yanı sıra Rosier'in transferinin de masaya yatırıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah