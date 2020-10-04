Valentin Rosier: Savaşçı ve hızlıyım

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Burada olmak çılgınca bir şey. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu" diyen 24 yaşındaki Fransız oyuncu, şöyle devam etti: "Beşiktaş'ta iyi bir performans sergilemek istiyorum. Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim."

"Futbolu tek yönlü oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." Valentin Rosier, son olarak Türkçe "İnşallah Beşiktaş Şampiyon" diyerek sözlerini tamamladı.

Valentin Rosier, dün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada, Rosier'e "Beşiktaş'a hoş geldin" dedi ve başarılar diledi.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları ile menajer Mazlum Ali Bilecan 18 Eylül'de Swiss Otel'de yaptığı toplantıda Soumaoro'nun yanı sıra Rosier'in transferinin de masaya yatırıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah