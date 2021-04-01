Uğur Meleke: Bu bir skandaldır!

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'in atanması tartışma yarattı. Üst üste iki hafta Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler ile ilgili Uğur Meleke de değerlendirmelerde bulundu. beIN SPORTS Haber'de değerlendirmelerde bulunan Meleke, "Halil Umut Meler zor durumda bırakılmıştır. Bir kulübün maçına üst üste iki hafta verilmesi skandaldır." dedi.

"MHK'NİN İŞİ MESAJ VERMEK, CEPHE OLMAK DEĞİLDİR"

"MHK'nin işi mesaj vermek, cephe olmak, taraf olmak değil. Türkiye'de futbol maçlarının en sağlıklı şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Her maça en doğru atamayı yapmak, en doğru adaleti temin etmektir. Hakimin işi cephe olmak, taraf olmak değildir. Adil olmaktır. MHK'nin tek misyonu da adil olmaktır. Halil Umut Meler zor durumda bırakılmıştır. Bir kulübün maçına üst üste iki hafta verilmesi skandaldır. Türkiye'de ve dünyada çok az görülmüş bir şeydir."

"MHK HEMEN İSTİFA ETMELİDİR"

"Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan'ı bir tarafa bırakıyorum. 'Biz bu hakemi istemiyoruz' dönemi zaten bitmelidir. Atamaları MHK yapmalıdır, kulüpler değil. Bununla ilgili çok bir şey söylenemez. Fakat Halil Umut Meler atamasını hiç iyi niyetli bulmuyorum. MHK bugün istifa etmelidir. İstifa etmiyorsa TFF, acilen MHK'yi görevden almalıdır."

"SİZİN DERDİNİZ MANŞET OLMAK"

"Sizin derdiniz manşet olmak. Türk futbolu bu kadar basit değil. Sizin bu kadar konuşulmanız, manşet olmanız için oynanmıyor bu lig. Serdar Tatlı ve komitesi acilen istifa etmelidir. Bu yapılan Halil Umut Meler'e bir kötülüktür. Halil Umut Meler, Türk futbolunun gelecek vaat eden bir hakemidir. MHK'nin görevi hakemlere kötülük yapmak değildir. Bu hareket adil değildir." (FUTBOL ARENA)