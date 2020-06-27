Turgay Demir: Rüya

Benimki de iş!.. Sen maç izleyeceğim diye uzan televizyonun karşısına ve uyuyup kal!.. Kaçırdık maçı, gördüğüm güzel "rüya" yanıma kar kaldı!

Rüya bu işte…şampiyonluğa oynuyormuşçasına iyi motive olmuş… Burak yok yerine Ronaldo gelmiş… Soldan girdi, çekti sağına, uzak köşeye bombeli gönderdi… Sonra mı, rüyaya bu, Messi ceza sahası önünde kaptı topu, verdi, aldı, kafasını kaldırıp baktı ve kalecinin uzanamayacağı yere bıraktı… Sonra da Lens'e benzer biri girdi rüyama, ama bu çok daha iyisiydi… Ronaldo önüne bırakınca, 40 yıllık golcü gibi girdi topun dibine, aşırtma ve 3-0… Şaka bir yana inanamadım izlerken… Sergen Yalçın'ın, futbolu unutan Ozan'a futbolcu olduğunu hatırlattığını biliyoruz da Diaby'den böyle bir şey icat edeceği aklımıza gelmemişti… Tamam çocuğun pozisyonu değişti, kenarda değil, 10 numara oynadı ama bu kadar değişir mi insan! Bakın size bir şey söyleyeyim, Diaby'den bunları yapan bir Sergen Yalçın, Larin gelirse, ondan bir Aboubakar, bir de Amokachi çıkarır benden söylemesi…

Muhteşemdi Beşiktaş… Burak destansı oynadı… Gökhan ona keza… Diaby, Rıdvan ve diğerleri… Konyaspor yaslandı ama Beşiktaş açmasını bildi… Nasıl diye sormayın ben de anlamadım! Diaby, Lens, N'Kouduo gibi dar alanda zorlanan üç oyuncuyla, hatta Burak'ı sayalım dört oyuncuyla neler yaptılar neler… Top Beşiktaş'ta, oyun Beşiktaş'ta, goller Beşiktaş'tan… Geçen hafta çok güzel goller attılar demiştik ya, bu kez çok daha güzellerini attılar… Bu gidişle benzer cümleleri her maçta tekrarlayacak gibiyiz… Ha unutmadan… Dün tribünde 15 Temmuz Şehitlerimizden Ömer Halis Demir'in resmi de vardı… Bir dostumdan rica etmiştim, sağ olsun kırmadı… Nur içinde yat cennet vatanın, yiğit evladı…

Turgay Demir / Fotomaç