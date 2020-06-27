Turgay Demir: Rüya
Benimki de iş!.. Sen maç izleyeceğim diye uzan televizyonun karşısına ve uyuyup kal!.. Kaçırdık maçı, gördüğüm güzel "rüya" yanıma kar kaldı!
Benimki de iş!.. Sen maç izleyeceğim diye uzan televizyonun karşısına ve uyuyup kal!.. Kaçırdık maçı, gördüğüm güzel "rüya" yanıma kar kaldı!
Muhteşemdi Beşiktaş… Burak destansı oynadı… Gökhan ona keza… Diaby, Rıdvan ve diğerleri… Konyaspor yaslandı ama Beşiktaş açmasını bildi… Nasıl diye sormayın ben de anlamadım! Diaby, Lens, N'Kouduo gibi dar alanda zorlanan üç oyuncuyla, hatta Burak'ı sayalım dört oyuncuyla neler yaptılar neler… Top Beşiktaş'ta, oyun Beşiktaş'ta, goller Beşiktaş'tan… Geçen hafta çok güzel goller attılar demiştik ya, bu kez çok daha güzellerini attılar… Bu gidişle benzer cümleleri her maçta tekrarlayacak gibiyiz… Ha unutmadan… Dün tribünde 15 Temmuz Şehitlerimizden Ömer Halis Demir'in resmi de vardı… Bir dostumdan rica etmiştim, sağ olsun kırmadı… Nur içinde yat cennet vatanın, yiğit evladı…
Turgay Demir / Fotomaç