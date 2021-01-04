TFF harcama limitlerini açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin devre arası transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.
İşte Süper Lig Kulüplerinin Harcama Limitleri (İlk sayı limit, ikinci sayı %15 sapmalı limit)
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 243.120.710 - 279.588.816
2.TRABZONSPOR A.Ş. 178.678.204 - 205.479.935
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 294.195.196 - 338.324.475
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 198.222.737 - 227.956.148
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 97.799.097 - 112.468.961
6.GALATASARAY A.Ş. 434.336.995 - 499.487.545
7.FENERBAHÇE A.Ş. 356.433.786 - 409.898.854
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 136.137.671 - 156.558.322
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 101.713.928 - 116.971.017
10.KASIMPAŞA A.Ş. 125.868.114 - 144.748.331
12.GENÇLERBİRLİĞİ 64.299.471 - 73.944.392
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 94.241.155 - 108.377.328
14.YUKATEL DENİZLİSPOR 94.243.985 - 108.380.583
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 152.137.575 - 174.958.211
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 92.275.743 - 106.117.104
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 60.427.441 - 69.491.557
18.MKE ANKARAGÜCÜ 83.311.853 - 95.808.631
19.HATAYSPOR 92.148.829 - 105.971.153
20.B.B.ERZURUMSPOR 92.148.829 - 105.971.153
21.FATİH KARAGÜMRÜK 92.148.829 - 105.971.153
(Hürriyet)