Üst üste alınan galibiyetler ardından yaşadıkları kayıpla beraber morallerin bozulduğu Beşiktaş'ta kollar sıvandı.

Kasımpaşa yenilgisinin hemen ardından orta sahanın tecrübeli ismiDe Souza maçtan hemen sonra yaptığı konuşmada;

"Bizler Türkiye'nin en büyük takımının oyuncularıyız ve en büyük camiasına hizmet ediyoruz. Bir arada duracağız. Yan yana, sırt sırta. Önümüzde zorlu bir Alanyaspor karşılaşması var. O maçı kazanarak şampiyonluğu ne çok kadar istediğimizi göstereceğiz. Bizim takılıp düşmemizi bekleyenlere umut vermeyeceğiz. Bizi kimsenin yıkmasına müsaade etmeyeceğiz" diyerek takım arkadaşlarına moral verdi. (FOTOMAÇ)