Takılıp düşmemizi bekleyenlere umut vermeyeceğiz
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza son Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında takım arkadaşlarına moral verdi.
GÜNDEM 06.04.2021, 11:56
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Üst üste alınan galibiyetler ardından yaşadıkları kayıpla beraber morallerin bozulduğu Beşiktaş'ta kollar sıvandı.
Kasımpaşa yenilgisinin hemen ardından orta sahanın tecrübeli ismi Josef De Souza maçtan hemen sonra yaptığı konuşmada;
"Bizler Türkiye'nin en büyük takımının oyuncularıyız ve en büyük camiasına hizmet ediyoruz. Bir arada duracağız. Yan yana, sırt sırta. Önümüzde zorlu bir Alanyaspor karşılaşması var. O maçı kazanarak şampiyonluğu ne çok kadar istediğimizi göstereceğiz. Bizim takılıp düşmemizi bekleyenlere umut vermeyeceğiz. Bizi kimsenin yıkmasına müsaade etmeyeceğiz" diyerek takım arkadaşlarına moral verdi. (FOTOMAÇ)