Süper Ligde küme düşme kaldırıldı

Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in önce 21 takım sonrasında ise 20 takım ile oynanmasıyla ilgili teklifi için bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda bu sezon küme düşmenin olmamasına karar verildi. Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanmasına karar verildi.