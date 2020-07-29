Süper Ligde küme düşme kaldırıldı
TFF, Süper Lig'de küme düşme durumuyla ilgili kararını verdi. 2020/21 sezonu 21 takımlı oynanacak. 2021/22 sezonunda ise Süper Lig 20 takımla devam edecek...
GÜNDEM 29.07.2020, 17:36
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Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in önce 21 takım sonrasında ise 20 takım ile oynanmasıyla ilgili teklifi için bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında bir toplantı gerçekleştirildi.
Yapılan toplantıda bu sezon küme düşmenin olmamasına karar verildi. Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanmasına karar verildi.