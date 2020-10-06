Sözleşmesi dondurulacak son yabancı kim olacak?
Beşiktaş'ın kadrosunda 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlı ekibin, dört futbolcusunun sözleşmesini askıya alması gerekiyor.
Beşiktaş’ta yabancı oyuncu sayısının fazlalığı, teknik heyet ve yönetimi düşündürüyor. Kadrosunda 18 yabancı bulunduran siyah-beyazlılar, bu sayıyı 14’e düşürmek zorunda.
Yeni transferleri Ghezzal ve Rosier’e lisans çıkartan Beşiktaş'ta Douglas, Isımat-Mirin ve Jeremain Lens kadro dışı bırakılmıştı. Takımdan ayrı çalışan bu üç futbolcuya lisans çıkarılmayacak ve yabancı sayısı 15'e düşecek.
Beşiktaş'ın bir yabancı oyuncusunun sözleşmesini daha askıya alması gerekiyor. Tyler Boyd, Kevın N’Koudou ve Ajdin Hasic gündemdeki isimler...
Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan N’Koudou ise şu an için listenin başında.
Türkiye Futbol Federasyonu'na ismi bildirilmeyecek son futbolcuya teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte yönetim karar verecek.
Kaynak: TRT Spor