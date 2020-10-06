Sözleşmesi dondurulacak son yabancı kim olacak?

Beşiktaş’ta yabancı oyuncu sayısının fazlalığı, teknik heyet ve yönetimi düşündürüyor. Kadrosunda 18 yabancı bulunduran siyah-beyazlılar, bu sayıyı 14’e düşürmek zorunda.

Yeni transferleri Ghezzal ve Rosier’e lisans çıkartan Beşiktaş'ta Douglas, Isımat-Mirin ve Jeremain Lens kadro dışı bırakılmıştı. Takımdan ayrı çalışan bu üç futbolcuya lisans çıkarılmayacak ve yabancı sayısı 15'e düşecek.

Beşiktaş'ın bir yabancı oyuncusunun sözleşmesini daha askıya alması gerekiyor. Tyler Boyd, Kevın N’Koudou ve Ajdin Hasic gündemdeki isimler...

Hasic, teknik direktör Sergen Yalçın'ın beğendiği isim olarak öne çıkarken, Boyd sezon başından beri düzenli olarak forma şansı buluyor.

Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan N’Koudou ise şu an için listenin başında.

Türkiye Futbol Federasyonu'na ismi bildirilmeyecek son futbolcuya teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte yönetim karar verecek.

Kaynak: TRT Spor