Slaven Bilic, Vida için süre istedi

Beşiktaş'ın ekonomik tedbirler kapsamında satış listesine koyduğu Domagoj Vida’ya İngiliz ekibi West Bromwich Albion talip oldu.

Championship’te sezonu ikinci sırada tamamlayarak Premier Lig’e yükselen lacivert beyazlıların menajeriç’in, Hırvatistan Milli Takımı’ndan da öğrencisi olan Vida’yı çok istediği öğrenildi. Bunun üzerine West Bromwich yöneticileri, Beşiktaşlı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundular. Taraflar arasındaki ilk görüşmede Beşiktaş cephesi, Hırvat futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

West Bromwich yöneticileri bonservis ücreti konusunda düşüneceklerini belirtirken siyah beyazlılara takas konusundaki fikirlerini de sordular. İngilizler salı gününe kadar süre isterken, taraflar bir kez daha bir araya gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın hakkında olumsuz rapor verdiği ve gitmesine onay verdiği Vida, yüksek maliyeti nedeniyle finansal fair play’e uymaya çalışan siyah beyazlılar için büyük sıkıntı olmuş durumda. Toplam maliyeti 20 milyon Euro’yu aşan yıldız oyuncunun transferi için Beşiktaş yönetimi taliplerle görüşmeye devam edecek.

Kaynak: Hürriyet