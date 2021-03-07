Sinan Vardar: Kartal engel tanımıyor

Beşiktaş dün 85 dakika iştahlı oynadığı mücadelede özellikle son 5 dakikada oyundan düşmesine rağmen 3 puanı almasını bildi ve maç fazlalığı olmamasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Öncelikle tebriklerim teknik direktör Sergen Yalçın ve teknik ekibe... Teknik kadro, Gaziantep'i iyi incelemiş ve rakibin savunmadaki aksaklığını çok iyi tespit etmiş. Beşiktaş Gaziantep'in savunma arkasına attığı ikinci topta golü bulurken bu gol aynı zamanda Siyah-Beyazlı takımı oldukça rahatlattı.

Beşiktaş dün takım olarak savaştı ve haklı bir galibiyete daha imza attı. Maçın yıldızı iki şık gol atan Aboubakar'la birlikte sahada basmadık yer bırakmayan Welinton'du. Brezilyalı savunma oyuncusu hücumada da öyle etkili oldu ki, hem attığı paslarla hem sürpriz bindirmeleriyle rakibin kabusu oldu.

Sakatlıktan yeni çıkan Rıdvan Yılmaz, Rosier'le birlikte dört dörtlük bir performans gösterdi.

Ersin kalesinde yine güven verirken Atiba ve Josef'in uyumu göz kamaştırdı. Harika gol pası veren Ghezzal zaman zaman sertlikten kurtulamasa yine başarılı performansıyla gözümüzün pasını sildi. İlk 11'de sahaya çıkan Adem Ljajic oyunda kaldığı 70 dakikada formayı boşu boşuna kapmadığı gösterdi.

Hep Beşiktaş'ın artılarını yazdım ama dünkü Beşiktaş'ın son 5 dakikada oyundan kopmasıyla ekran başındaki taraftarlar soğuk terler döktü.

Hele hele uzatma anlarında Gaziantep'in direkten dönen topu kulaklara küpe olsun.

Gaziantep FK oyunu çirkinleşmeden oynarken maçın son anlarında etkili olabildiler. Ama dünkü maç berabere bitseydi Beşiktaş'ın 85 dakikada gösterdiği başarılı performansa haksızlık olurdu.

Hakemler çok konuşuluyor ve eleştiriliyor ama dün Mete Kalkavan harika bir yönetim gösterdi. (SİNAN VARDAR / FOTOMAÇ)