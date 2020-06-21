Sinan Vardar: Gel de gururlanma

Defansta Vida yoktu ama gözler bu futbolcuyu aramazken 53'te yenen saçma sapan golü bir kenara bırakırsak Roco ve Ruiz uyumluydu.

Ljajic bu sezon beklenenden çok uzak kaldı ama dün belki de sezonun en parlak futbolunu ortaya koydu.

Gökhan, Elneny ve Atiba sahada savaşırken ''Acaba Elneny takımda kalmalı mı?" diye düşündüm.

Her zaman söylüyorum, bir takımın başarılı olması için atanı ve tutanı iyi olmalı... Burak coronalı günlerde belli ki kendine çok iyi bakmış. Ersin de kalede güven verdi. Ersin Türk futbolu ve Beşiktaş için büyük kazanç....

Beşiktaş, Denizli golünün ardından bocalamadı ve yıldızların nefis golleri ile farka koştu. Doğrusu Sergen Yalçın bu takıma büyük ivme kazandırdı. Umarım gelecek sezon iyi planlamayla Beşiktaş zirveye konar.

Altyapıya aşık olan biri olarak dün özkaynaktan çıkan Ersin, Erdoğan, Kartal ve Rıdvan'ın aynı anda sahada mücadele etmesine çok sevindim.

Bu uzun yıllar sonra gerçekleşen harika bir olaydı. Övünmek gibi olmasın ama; hocamız Sergen Yalçın da altyapımızın ürünü. Gel de bu takımla gururlanma...

Unutmadan, sevgili Rıdvan bir altyapıcı olarak seni çok seviyorum ve başarılı olmanı istiyorum ama sakın bir daha korner çizgisinden topu kaleye doğru sürme. Bu yaptığın hareket az kalsın pahalıya patlayacaktı.

Şunu söyleyebilirim, Sergen yönetiminde altyapıdan çıkan genç Kartallarla Beşiktaş uçuşa hazır. Hislerimde yanılmam; gelecek Beşiktaş'ın...

Sinan Vardar / Fotomaç