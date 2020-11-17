Sergen Yalçın’ın zorlu kararı

Covid-19'un ağır mağduru Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile kritik bir maça 8 futbolcusundan eksik çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın nasıl bir 11 sahaya süreceği ‘3 bilinmeyenli denklem' gibi karmakarışık…

Sergen Yalçın, savunmaya yatkın isimler Atiba ile Josef'e stoper olarak görev vermeyi düşünüyor. Dorukhan Toköz'ü sağ beke çekmek isteyen deneyimli teknik adam, orta sahanın direncini kaybetmemesi için Atakan'a sağda şans verebilir. Dorukhan da Josef-Atiba'nın yokluğunda orta sahanın yükünü çekebilir.

Adem Ljajic'i yeniden kazanmak isteyen Yalçın, Boşnak asıllı Sırp yıldızı orta sahada Mensah'la birlikte görevlendirecek. Sakatlıktan kurtulan N'Koudou'nun da 11'e geri dönmesi bekleniyor. Forvette de Aboubakar oynayacak. Gökhan Töre'nin iyileşmiş olmasından dolayı da Sergen Yalçın, Larin'i kulübeye çekip Töre'ye şans verebilir.

Kaynak: Skor