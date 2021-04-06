Mehmet Demirkol youtube'da katıldığı programda Beşiktaş'ın son maçını yorumladı. Mehmet Demirkol, "Daha önce Sergen Yalçın gibi söyleyenler oldu..." diyerek yapılan çifte standartı eleştirdi.

Mehmet Demirkol’un açıklamaları şu şekilde;

Demirkol, Oğuzhan ve Ljajic'in kendilerini sorgulamaları lazım dedi.şeklinde konuşan Mehmet Demirkol böyle devam etti...

Daha önce Sergen Yalçın gibi söyleyenler oldu

Mehmet Demirkol Meler'in maça atanmasıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu ve herkesin kafasına takılanı tekrar dile getirdi. “Halil Umut Meler ataması tam Serdar Tatlıl’lık bir hareket. Serdar Tatlı’yı anlıyorum, belki haklıdır ama bunun için diğer takımların maçlarına da bakmak lazım. Aylardır o maçlara gitmeyen hakemler var. O zaman hepsine o hakemleri verin. Daha önce diğer takımlarda da Sergen Yalçın gibi konuşan başkanlar, yöneticiler oldu ve o hakemlerden düdük asanlar oldu. Şu anda faal olan hakemlerin bazıları hala o maçlara gidemiyor. Sergen Yalçın söyleyince mi sorun oldu? Halil Umut Meler’in FIFA kokardını ilk nasıl taktığını hatırlayın, kural 3 yıl üst düzey maç yönetme olmasına rağmen 1,5 yılda Meler'e fika korkartı takıldı. Yusuf Namoğlu'nun başkan olduğu MHK’ya, sizi dava edeceğim, UEFA’ya şikayet edeceğim, demiştim."