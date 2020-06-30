Sergen Yalçın: O maçları kazansaydık

Şampiyonluk mücadelesi veren takımların peş peşe puan kaybetmeleri nedeniyle Süper Lig’in zirvesindeki yarış daha da kızışırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kaçan fırsatlara çok üzüldüğü ortaya çıktı.

Yakın çevresiyle gerçekleştirdiği sohbette zirve mücadelesini değerlendiren siyah-beyazlı teknik adamın, “Oynadığımız futbolla kazanmamız gereken Trabzonspor, Başakşehir ve Antalyaspor maçlarını kayıpsız geçseydik bugün şampiyonluğun en güçlü adayı bizdik” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada oyuncularıyla daha önce yaptığı bir toplantıda, “Biz maçlarımızı kazanarak bir seri yakalarsak, ligin sonunda hiç kimsenin beklemediği bir yerde olabiliriz” diyen teknik patron Sergen Yalçın ilk fırsatta aynı sözleri yine takıma aktaracak. Yukarıdaki takımların daha çok puan kaybedeceğini düşünen siyah-beyazlı hoca kalan 5 maçı da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Önümüzdeki haftalarda yoğun bir tempoya girileceği için takıma üç gün izin vererek herkesin kısa bir tatil yapmasını isteyen Sergen Yalçın’ın, tüm takıma Şampiyonlar Ligi hedefine motive olmalarını da söyleyecek.

Kaybedilmiş puanlara takımlara takılmadan ileriye bakmak zorunda olduklarını da dile getirecek olan siyah-beyazlı teknik adamın, yönetime ise “Bugünkü pozisyonumuz çok daha iyi yerde olabilirdi. Ama kalan haftalarda önümüze daha çok fırsatlar çıkacaktır. Son 5 maçta büyük hedefleri kovalayacağız” dediği bildirildi.

Kaynak: Milliyet / Serdar Sarıdağ