Sergen Yalçın: O maçları kazansaydık
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın 3 maçtaki kayıplara çok üzüldüğü belirlendi. Deneyimli hocanın,“Trabzon, Başakşehir ve Antalya maçlarını kazansaydık şampiyonluğun en güçlü adayı bizdik” dediği öğrenildi.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımların peş peşe puan kaybetmeleri nedeniyle Süper Lig’in zirvesindeki yarış daha da kızışırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kaçan fırsatlara çok üzüldüğü ortaya çıktı.
Yakın çevresiyle gerçekleştirdiği sohbette zirve mücadelesini değerlendiren siyah-beyazlı teknik adamın, “Oynadığımız futbolla kazanmamız gereken Trabzonspor, Başakşehir ve Antalyaspor maçlarını kayıpsız geçseydik bugün şampiyonluğun en güçlü adayı bizdik” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Kaybedilmiş puanlara takımlara takılmadan ileriye bakmak zorunda olduklarını da dile getirecek olan siyah-beyazlı teknik adamın, yönetime ise “Bugünkü pozisyonumuz çok daha iyi yerde olabilirdi. Ama kalan haftalarda önümüze daha çok fırsatlar çıkacaktır. Son 5 maçta büyük hedefleri kovalayacağız” dediği bildirildi.
Kaynak: Milliyet / Serdar Sarıdağ