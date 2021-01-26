Sergen Yalçın'ın uygulamaları başarıyı getirdi

Futbolcularına, “Ben antrenmanlardaki ve maçlardaki performansınıza bakarım, saha dışına karışmam. İsimlere takılmam. Beşiktaş için mücadele eden herkesi kucaklarım ve formayı hak edene veriririm” diyen Sergen Yalçın, bu söylediklerini yapmanın ödülünü alıyor.

Sezonun ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayarak maç başı 2,2 gibi oldukça yüksek bir puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, sadece skor tabelasında değil, futboluyla da fark yaratıyor. Alanyaspor’un ardından en çok topla oynayan (yüzde 57,7) takım olan siyah beyazlılar, en fazla gol atan (47) ekip unvanına da sahip.

SiHiRLi BiR EL DEĞMiŞ GiBi

Peki Beşiktaş’ı bu denli farklı yapan unsurlar ne? Geçen sezonu 3. sırada bitiren ve üstelik transferde ezeli rakiplerinin gerisinde kalan siyah beyazlı takım ne oldu da, şimdi ligin en beğenilen takımı oldu. Bu sorunun cevapları teknik direktör Sergen Yalçın’ın kişiliğinde ve uygulamalarında gizli. Şimdi gelin bunlar neler, tek tek anlatalım...

YALÇIN, KURALLARINI EN BAŞINDAN KOYDU

1- Sergen Yalçın sezon başında futbolcularıyla yaptığı toplantıda kurallarını baştan koydu. Saha dışında kimsenin özel yaşamına karışmayacağını net biçimde dile getirdi: “Arkadaşlar, siz antrenman ve maçlardan sorumlusunuz. Kampta kola içmişsiniz, antrenman sonrası tesiste kalmışsınız ya da çıkıp gitmişsiniz beni ilgilendirmez. Benim sahada istediklerimi yapın yeter.”

30 milyon alana da 600 bin alana da aynı muamele

‘HİÇBİR ZAMAN İSİMLERE TAKILMAM’

2- Geçen sezon 14 gol, 7 asistle takımın 1 numaralı santrforu olan Burak Yılmaz, bir gün Sergen Yalçın’ın yanına giderek, “Hocam, bana karşı önyargınız var diye düşünüyorum” dedi. Yalçın bu sözlere “Ben hiçbir zaman isimlere takılmam. Beşiktaş için mücadele eden herkesi kucaklarım” cevabını vererek, hem Burak Yılmaz’ı rahatlattı hem de felsefesini ortaya koydu.

HİÇBİR FUTBOLCUYA AYRICALIK TANIMIYOR

3- İşte bu mantalitede olan Sergen Yalçın, yılda 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret alan (yaklaşık 30 milyon TL) Adem Ljajic ile yılda 600 bin TL kazanan Rıdvan Yılmaz’a antrenmanlarda ve maçlarda eşit muamelede bulunuyor. Oyuncularına sık sık, “Ben numara okumam. Formayı hak ettiğine inanan, gidip giyer” diyor.

HAZIR OLDUĞUNUZA İNANIYOR MUSUNUZ?’

4- Sakatlık gerekçesiyle uzun süre antrenmanlarda kültür fizik çalışmalarıyla yetinen Ljajic ve Gökhan Töre bir süre sonra takımla çalışmak isteyince Sergen Yalçın, “Bu zamana kadar ne antrenmanlarda ne de maçlarda vardınız. Hazır olduğunuza inanıyorsanız idmana çıkın. Sizinle özel olarak uğraşamam” diyerek net bir tavır sergiledi. İşte bu sözler Ljajic ve Töre’yi takıma kazandırdırdı.

30 milyon alana da 600 bin alana da aynı muamele

LARIN’İ ADETA YENİDEN BAŞLATTI

5- Bu sezona dek sadece ceza sahası içinde etkili olmaya çalışan Cyle Larin’i kanatta oynatarak, hem fırsatçı bir golcüye dönüştürdü hem de defansa daha fazla yardım eden, çalım atan ve ikili mücadeleden korkmayan bir futbolcuya dönüştürdü. Bütün bunlar Sergen Yalçın’ın kendisiyle defalarca yaptığı özel konuşmalar sayesinde gerçekleşti. Cyle Larin şimdi 12 gol, 3 asistle takımın en skorer ismi.

VINCENT ABOUBAKAR’I HÜCUM LİDERİ YAPTI

6- Geçtiğimiz iki sezonda Porto formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol atabilen Aboubakar, Sergen Yalçın’lı Beşiktaş’ta resmen patlama yaptı. Yalçın’ın hücumda liderlik rolünü verip adeta bir oyun kurucu gibi oynatarak Kamerunlu futbolcu, siyah beyazlı takımda oynadığı 17 karşılaşmada 11 gol, 2 asist üretti.

GHEZZAL’I 40 DAKİKA ISINDIRDI, OYUNA ALMADI

7- Sergen Yalçın, saha içinde tek patron olduğunu ve hiçbir zaman taviz vermeyeceğini sezon içerisinde birkaç kez davranışlarıyla gösterdi. Örneğin Galatasaray maçında oyundan alınınca sinirli hareketlerde bulunan Ghezzal’ı bir sonraki Karagümrük karşılaşmasında ilk 11’e almadı ve 40 dakika kenarda ısındırdı. Bu süreçte 3 oyuncu değiştirdi ama Ghezzal’ı oyuna sokmadı.

(Hürriyet)