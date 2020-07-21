Sergen Yalçın'ın transfer şifreleri

Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek son haftaya 3.'lük ve Avrupa umutlarını taze tutarak giren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı. Derbi sonrası "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen genç hocanın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede istekleri şu şekilde oldu:

KALECİ:

19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun forma rekabetine gireceği ciddi bir takviye istendi. Başkan'ın gönlü yerli kaleciden yana.

SOL VE SAĞ BEK:

Sözleşmeleri biten Caner ve Gökhan ile gelecek hafta masaya oturulacak. İki oyuncu kalsa dahi bu mevkilere birer takviye yapılacak. Sol bek için N'Sakala ile anlaşma sağlandı. Sağ bekte Douglas ile yolları ayıracak olan yönetimin, Altınordu'dan Kerim Alıcı ısrarı devam ediyor.

STOPER:

Victor Ruiz'in ani ayrılığı planları değiştirdi. Roco'yu göndermeyi, Mirin'i ise satmayı ya da yine kiralık göndermeyi düşünen siyah-beyazlılarda Vida için de teklif bekleniyor. Bu mevkiye iki transfer düşünülüyor. Alanyaspor'dan Welinton ve Southampton ile sözleşmesi sona eren Maya Yoshida için görüşmeler devam ediyor. İsveç ve Hollanda'da da arayışlar var.

ÖN LİBERO:

Sergen Yalçın'ın prensi olan Mohamed Elneny gelecek hafta son maçına çıkacak ve takımdan ayrılacak. Hoca onun yerine benzer özelliklere sahip güçlü bir ön libero istiyor. Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren Fatih Aksoy takıma dönecek. 37'lik Atiba ile yeniden sözleşme imzalanacak.

İKİ KANAT:

Diaby ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaş'ta, Güven Yalçın'ın Fransa'ya satılması gündemdeki tazeliğini koruyor. N'Koudou'nun sık sık sakatlanması, Boyd'un da istikrarsız olması sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın kanatlara iki takviye istedi.

Boateng ile sözleşme yenilenmeyecek. Gelecek sezon için elde sadece Adem Ljajic kalacağı için bu mevkiiye bir transfer isteyen Yalçın, Oğuzhan Özyakup'un ve Ajdin Hasic'in durumuna göre isteğini rafa kaldırabilir.

FORVET:

Cyle Larin'in Belçika'da geçirdiği iyi sezonun ardından bonservisle satılma ümidi doğdu. Umut Nayir'in ise ilk 11 rekabetinde yeteri düzeyde olmadığını yönetime aktaran Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'ın da sık sık sakatlık yaşaması sonrası forvete ilk 11 düşüncesiyle bir transfer istedi. Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Papiss Cisse, PSG ile sözleşmesi sona erecek Choupo-Moting gündemde.

14 HAFTADA AVCI'YI YAKALADI

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında geçirdiği 14 haftada 9 galibiyet alarak Abdullah Avcı'nın 18 haftada elde ettiği galibiyet sayısına ulaştı. Avcı 18 haftada 30 puan toplarken, Yalçın 14 maçta 29 puan kazandı.

JORDON IBE VE DONNUM İDDİASI GELDİ

Beşiktaş için Avrupa'dan iki iddia geldi. Premier Lig ekibi Bournemouth'la sözleşmesi sona eren Jordon Ibe için Telegraph'a dayandırılan haberde, 24 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcunun, siyah-beyazlıların radarında olduğu belirtildi. Norveç basınına göre ise Valeranga'nın genç kanat oyuncusu Aron Donnum için kulübüyle temasa geçildi. Yaklaşık 750 bin Euro'luk teklif yapılan oyuncu için kulübünün beklentisinin daha yüksek olduğu yazıldı. 22 yaşındaki sağ kanat Norveç U21 Takımı'nda da oynuyor.

NİKA NİNUA'YA OLUMSUZ GÖRÜŞ

Siyah-beyazlıların uzun süre scout taramasına aldığı ve keşfettiği Nika Ninua için teknik direktör Sergen Yalçın, olumsuz görüş bildirdi. TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrası değişikliğe giden Yalçın, merkez orta sahada takıma doğrudan katkı sağlayabilecek bir isim olmasını isteyerek yabancı hakkını Ninua'dan yana kullanmamaları gerektiğini aktardı. Oyuncu, kiralama seçeneğiyle beklemede.

Kaynak: Sabah