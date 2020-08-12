Sergen Yalçın forvet istiyor

Beşiktaş'ta gözler yapılacak transferlere çevrildi. Burak Yılmaz, Elneny, Diaby, Ruiz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Boateng'in ayrılmasına rağmen henüz kadroya takviye yapamayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. İki hafta sonra Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacakları için acele etmeleri gerektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı yönetime "En azından iki haftaya kadar golcü transferinin gerçekleşmesi gerekiyor. Düşük seviye bir takımla değil, geçen sezon Yunanistan Ligi'ni ikinci sırada bitiren bir ekiple karşılaşacağız. Bizim de onların karşısına güçlü çıkmamız lazım. İlk etapta golcü transferini bitirmemiz lazım" dedi.

Golcü arayışlarında üç isim ön plana çıkıyor. Mario Balotelli ile iki gün içinde görüşme gerçekleştirilecek. Ancak İtalyan yıldızın 2,5 milyon avro yıllık ücret talebini Başkan Ahmet Nur Çebi kabul etmiyor. Bu durumda Porto forması giyen Ze Luis bir adım öne çıkıyor. Yeşil Burun Adalı 29 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralanması söz konusu. Listedeki bir diğer isim ise Haris Seferoviç. Boşnak asıllı İsviçreli futbolcu, Balotelli ve Ze Luis transferleri gerçekleşmediği takdirde Beşiktaş'ın tercihi olacak. Bu arada Alanyaspor'la sözleşmesi biten Papiss Cisse'nin siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabını takibe alması taraftarları heyecanlandırdı.

Kaynak: Türkiye