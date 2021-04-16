Sergen Yalçın fikstürü eleştirdi
Beşiktaş zorlu maçta Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maç öncesi Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 16.04.2021, 18:44
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Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:
Hamle şanslarımız da var. Gerekirse bunları da uygulayacağız.
Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef Federasyon'daki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi. (FANATİK)