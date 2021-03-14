Sergen Yalçın'dan tepki! "VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz"
Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Başakşehir maçındaki Rafael-Larin pozisyonuna penaltı verilmemesi için çarpıcı bir yorumda bulundu.
Locadan seyrettiği karşılaşmanın ardından yöneticilerle bir araya gelen siyah-beyazlı teknik adamın, “Maçı kazandık ama verilmeyen penaltı gelecek haftalar için beni tedirgin etti. Ceza alanı içinde topla en çok buluşan takımız ancak VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz” dediği belirlendi.
Lider Beşiktaş’ın önceki akşam Başakşehir’i 3-2 yendiği maçı cezası yüzünden locadan izleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmadan sonra yöneticiler ve yardımcılarıyla bir araya geldi. Hem müsabakayı hem de hakemlerin performansını değerlendiren Yalçın’ın çarpıcı tespitlerde bulunduğu öğrenildi.
‘Net bir penaltıydı’
Sergen Yalçın’ın, hakem Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun, 60. dakikada Larin’in Rafael tarafından düşürüldüğü pozisyona penaltı kararı vermemelerine tepki gösterdiği de ifade edildi.
Pozisyonun net bir penaltı olduğunu dile getiren Sergen Yalçın’ın, “Maçı kazandık ama verilmeyen penaltı gelecek haftalar için beni kara kara düşündürüyor. Ceza alanı içinde topla en çok buluşan ve 3. bölgede en fazla toplayan takım biziz ancak VAR’dan hiç penaltı alamıyoruz. Bu maçta da net penaltımızın verilmemesi beni tedirgin etti” dediği belirtildi. (MİLLİYET)