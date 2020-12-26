Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!

Sezonun ilk yarısında son haftalara girilirken, inişli çıkışlı bir performans gösteren Beşiktaş, çıktığı 13 mücadelede 25 puan toplayarak 4. sırada kendine yer buldu.

İkinci devre için çalışmalarını sürdüren Kartal'da, sezon başında yabancı kontenjanında yer açabilmek adına kadro dışı bırakılan Tyler Boyd, sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilebilir.

Boyd'un takıma monte edilmesinin ardından'ın talimatı doğrultusunda genç oyuncu Ajdin Hasic, başka bir takıma kiralık gitmesi de siyah-beyazlıların ligin ikinci devresine dair planları arasında. 19 yaşındaki genç oyuncuyu gelişim sağlaması açısından daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe göndermek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun durumunda göre sezon sonu karar vermeyi planlıyor.

3 GOL 1 ASİST!

ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, geçen sezon siyah-beyazlı İstanbul temsilcisine Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'ten 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle geldi. önce Ankaragücü'nde de kiralık oynayan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 maçta 1623 dakika süre aldı.

Geçen sezon 28 maçta 1623 dakika süre alan Tyler Boyd, 3 gol ve 1 asistle oynadı. (Fotomaç)