Sergen Yalçın'dan kadro operasyonu!

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen aradan sonra ilk maçını Antalyaspor ile oynayan Beşiktaş’ta, alınan mağlubiyet herkesi üzerken Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni sezon için kolları sıvama kararı aldı.

Deneyimli hocanın skordan öte ilk yarıdaki oyuna çok üzüldüğü ortaya çıkarken, bundan sonraki maçlarda Ersin ile Rıdvan’a düzenli şans vereceği aktarıldı.

Yönetimle bu hafta bir araya gelecek olan Sergen Yalçın’ın şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapacağını söyleyeceği, fakat bu geçişin birden bire değil, hafta hafta gerçekleşmesi gerektiğini aktaracağı kaydedildi.

Kanat oyuncuları Diaby, Lens, N’Koudou ve Boyd’un performansını yeterli görmemesi nedeniyle bu oyuncuların üzerinde duracak olan siyah-beyazlı teknik adam, Güven Yalçın’ı da gelecek sezona hazırlayacak.

Sakatlıktan yeni çıkan Dorukhan’ın takıma dönüşünü bekleyen Sergen Yalçın, kiralık gittiği Sivasspor’dan dönecek olan Fatih Aksoy’u da kadroda tutacak. Yönetimle detaylı bir toplantı yapacak olan tecrübeli teknik adam, yeni sezonda takımın yaş ortalamasını mümkün olduğu kadar aşağıya çekmeye çalışacağını da ifade edecek.

Bu arada Antalyaspor karşısında alınan yenilginin, oyuncularının yeteri kadar maça motive olmamasından kaynaklandığını düşünen Beşiktaş’ın hocası hafta içerisinde bu durum hakkında tüm takımla toplantılar gerçekleştirecek.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin başta olmak üzere iç transferle ilgili planlarını paylaşan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporuna göre hareket edeceklerini bildirdi. Çebi, “Caner ve Gökhan’la oturup konuşacağız. Şartlar uygunsa devam edeceğiz. Sergen hocanın istediği oyuncularla devam etmeye çalışacağız. Kadrosunda istemediği kontratlı oyuncularla da el sıkışarak ayrılmaya çalışacağım” dedi.

Kaynak: Skorer / Serdar Sarıdağ