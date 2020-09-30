Sergen Yalçın'dan kadro operasyonu!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi defterlerini erken kapatan Beşiktaş’ın son olarak Konyaspor deplasmanında aldığı 4-1’lik ağır mağlubiyet, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı harekete geçirdi.

Sıkıntılı günler yaşayan siyah-beyazlı takımı ayağa kaldırmak isteyen Yalçın, kadroda geniş çaplı operasyon yapmaya karar verdi.

Deneyimli hocanın, Konyaspor maçında tel tel dökülen Domagoj Vida’nın yanı sıra Adem Ljajic ve Güven Yalçın’ı kulübeye çekeceği belirlendi.

Vida, Ljajic ve Güven üzerinden tüm oyunculara net bir mesaj vermeyi hedefleyen Sergen Yalçın bu oyuncuların yerlerine Francisco Montero, Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar’ı Gençlerbirliği ile pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak kritik maçta ilk 11’de sahaya sürmeyi kararlaştırdı.

Kartal’da Ajdin Hasic de takıma geri dönecek. Konyaspor deplasmanında sürpriz biçimde yedek soyunan Bosna Hersekli genç oyuncu hafta sonu büyük olasılıkla 11’de yer alacak.

Josef’e lisansKartal’da Josef de Souza’nın lisans krizi çözüldü. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’nin transfere onay vermemesi nedeniyle FIFA’ya başvuran siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı oyuncuya geçici lisans çıkarttı. TFF’ye yapılan başvurunun ardından Josef’in lisans işlemi tamamlandı.

Kaynak: Milliyet