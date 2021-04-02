Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler açıklaması

Teknik Direktörü, dün öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kasımpaşa karşılaşmasına hakem olarak Halil Umut Meler'in atanması konusunda konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncularına sadece işlerine bakmaları gerektiğini söyledi. Yalçın'ın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Siz sadece sahada kendi oyununuza ve işinize bakın. Hakem ve diğer konularla ilgili olarak yönetim gerekeni zaten yapıyor. Artık şampiyonluk yolunda çok kritik hafftalara girdik. Bu yüzden yapmamız gereken tek bir şey var." (FANATİK)