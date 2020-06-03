Sergen Yalçın'dan Caner ve Gökhan'ı rahatlatan sözler

Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman sonrasında Kara Kartal’ın teknik patronuyla görüşen 2 futbolcunun, sezon sonunda bitecek kontratları için kulüpten kendilerine gelen bir yeni kontrat talebinin bulunmadığını ilettikleri kaydedildi. İlk etapta kariyerlerine Beşiktaş’ta devam etmek istediklerini söyleyen ikilinin, görüşmeler için hâlâ beklemede olduklarını söylediği öğrenildi.

Takımının en önemli oyuncuları arasında yer alan 2’liyi dikkatle dinleyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın, futbolculardan bu konuda sakin kalmalarını ve yönetimden gelecek haberi beklemelerini istediği belirtildi. Yalçın’ın, “İkinizin de yeni sezonda burada olmanızı isterim. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, bu konuyla ilgili olarak aksi yönde bir şey söylemedi. Ancak içinde bulunduğumuz süreç malum... Herkesin biraz daha anlayışlı ve sabırlı olması lazım. İçiniz benden yana rahat olsun. Ben kalmanızı istiyorum” dediği bildirildi.

Kaynak: Fanatik / Orhan Yıldırım