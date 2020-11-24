Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic ve Fenerbahçe açıklaması!

Siyah-beyazlı teknik adam, Başakşehir karşısında geleceğe umutla bakmalarını sağlayan kritik bir galibiyet aldıklarının altını çizdi, “Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip. Çok güzel ve tempolu bir maç bekliyorum. Kazanmak için her şeyi yapacağız” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor’a gündeme dair geniş açıklamalarda bulundu.

İlk olarak zorlu koşullara rağmen 3-2 kazandıkları Başakşehir maçını değerlendiren Yalçın, “Maçlar oynanmadan kazanılmaz. Bizim de kağıt üzerinde favori olup, kaybettiğimiz maçlar oldu. Oyuncuların performansı çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmak çok önemli değil. Önemli olan oyuncuların iyi performans göstermesidir. Bu galibiyet geleceğe umutlu bakmamızı sağladı. İlk 45 dakikada muhteşem oynadık. 2. yarı baskı yedik. Futbolcular rehavete kapıldılar ve 2 gol yedik. Ciddi bir değişkenlik yaşadık. Geçen seneki kadrodan önemli oyuncularımız gitti. Yeni oyuncular aldık. Bir süreç gerekiyor. Aslında normalleşmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Beşiktaş’ın hocası, Başakşehir maçında 1 gol, 1 asiste imza atan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson için ayrı bir paragraf açtı. Sergen Yalçın, “Atiba her eve lazım bir oyuncu. Futbolda artık defansif, ofansif orta saha mı kaldı? Oyuncuların hepsi top rakipteyken savunmacı, top bizdeyken hücumcu. Oyuncular savunmayı da hücumu da birlikte yapacak. Dünya futbolunda yok savunmacı, yok hücumcu diye bir şey yok artık” yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlı hoca hafta sonu Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynayacakları derbiyi kazanmak istediklerini bildirdi. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağını aktaran Sergen Yalçın, “Güzel bir maç olacak. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip. Biz de aynı şekilde cevap vereceğiz. Çok güzel ve tempolu bir maç bekliyorum. Daha iyi oynayan ve daha konsantre olan kazansın. Fenerbahçe ile 100 yıldır oynuyoruz. Fenerbahçe rakibimiz ama ebedi dostumuz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘Adem Ljajic’in güçlenmesi lazım’

Sergen Yalçın, Adem Ljajic’in düzenli şans bulabilmek için güçlenmek zorunda olduğuna vurgu yaptı.

Yıldız oyuncunun sezon başında sakatlık problemi yaşadığını hatırlatan Yalçın, “Adem’in eski performansını yakalaması lazım. Gerçekten yetenekli bir oyuncu ama fizik gücü olmayan oyuncular artık tercih edilmiyor. En önemli problem bu. Adem, 2-3 haftadır antrenman yapmaya başladı. O mevkide Ljajic ve Mensah var. Biraz dışarıda kaldı. Psikolojik olarak kendini dışarıda kalmış hissedebilir. Oyuncunun kendi içinde problemleri olabilir. Ama bizde hak eden herkes oynayabilir. Yeter ki oynamak istesin. O mücadeleyi versin. Forma için o mücadeleyi vermeyeceksen zaten oynamayacaksın” dedi.

Takımdaki Kovid-19 vakalarıyla ilgili son durumu paylaşan Sergen Yalçın çok zorlu bir dönemden geçtiklerinin altını çizdi. Siyah-beyazlı hoca, “Kovid’i en çok yaşayan takımız herhalde. 13-14 futbolcu oldu. Rossier ve N’Sakala düzeldi. Yavaş yavaş oyuncular dönüyor. Ancak oyuncular antrenman yapamıyor. 10-12 gün antrenman yapamadılar. Şimdi bunlar takıma dönüyor ve onlardan iyi performans bekliyoruz. Oyuncular da insan. Çok fazla üzerlerine gitmeyelim” yorumunu yaptı.

‘Kaleci almayacağım’

Beşiktaş’ın teknik patronu, genç kaleciler Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin’e olan güvenini tekrarlarken, kaleye transfer istemediğini bildirdi.

Kaleyi gençlere teslim ederek kulübe yardımcı olduğunu aktaran Sergen Yalçın, “Ben 2 tane genç kaleciyle yola çıktım. Bize ‘gençleri oynat’ diyorlar. Ben de ‘tamam’ diyorum. İki tane genç kaleciyle oynuyorum. Sonra medya bana, ‘neden kaleci almıyorsun’ demeyecek. Ben burada kulübüme de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir tane yabancı kalecinin maliyetine bakın. Kalede bir risk aldık. Risk almadan başarılı olamazsın.

Kesinlikle kaleci almayacağım. Sonucu ne olursa olsun almayacağım. 16 yaşında üçüncü kalecimiz Emre var. O da iyi bir kaleci olacak. Utku olmasaydı Başakşehir maçında 16 yaşındaki Emre’yi oynatacaktık” ifadelerini kullandı.

‘Bizde yedek oyuncu yok’

Sergen Yalçın, Başakşehir maçında tam not alan Rıdvan Yılmaz’a güvendiklerini dile getirdi. Gençlere şans tanımak istediğini kaydeden Yalçın, “Çok acele etmeyelim. Zamanı gelince herkes oynar. İki tane sol bekimiz var, N’Skala ve Rıdvan. 3. sol bek düşünmedik. Ya Rıdvan’ı ya da Nskala’yı oynatacağız. Bizde herkes oynuyor. Takımda yedek diye bir şey yok. Bütün oyunculara ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımızı hazır tutmak zorundayız. Haftada 3 maç oynayacağımız dönem başlayacak. O zaman bütün oyunculara ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

Kaynak: Milliyet