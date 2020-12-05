''Sergen Yalçın damgalı kalite genişlemesi''

Perdeyi açan golün baş mimarı 2020 model Amokachi aksiyonlarıyla Aboubakar oldu. 2017’den beri ilk kez üst üste 3 lig maçında gol atmayı da başardı yıldız oyuncu... Bu sezon ilk defa 3 maç üst üste kazanılmasında Sergen Yalçın damgalı bu kalite genişlemesinin rolü de ekstra değerli.

Beşiktaş, özellikle ilk 10 dakikada çok etkili, organize bir baskı kurdu: İlk 45 bittiğinde her 3 dakikada bir rakip ceza alanında topla buluşmuştu. Larin yokken yerine tercih edilen N’Koudou ile hücumda A planı farklıydı. Çünkü Larin’in topun yöneleceği tarafa doğru koştuğu 3. alan aksiyonlarında N’Koudou topla rakibin üzerine gitti. Takım savunması da modifiye edilmişti: Josef’in yokluğunda Beşiktaş ilk 45’te geriye organize şekilde koştu ve Kasımpaşa’nın kontrataklarını tehlikeli olmadan bertaraf etti. Ancak Beşiktaş 10-44 arası gol bulamadığı gibi Sergen Yalçın’ın beklediği dozda hücum sürekliliği kuramadı. Bunun sebebi Mensah’ın ilk yarıda 5 dakika çok iyi, 5 dakika tam tersi oynamasıydı. Örneğin bu cümleyi yazdım, 5 dakika sonra Mensah kendi başlattığı atağın sonunda etkili bir takipçilikle gol perdesini açtı!

Mensah bir yana, perdeyi açan golün baş mimarı 2020 model Amokachi aksiyonlarıyla Aboubakar oldu. 2017’den beri ilk kez üst üste 3 lig maçında gol atmayı da başardı Aboubakar. 2. yarıda daha da iyi bir Beşiktaş izledik. Aboubakar, Atiba, Rosier, Ghezzal gibi ilk 11’in ustalarının yanı sıra Utku, Rıdvan, Montero gibiler de her hafta Beşiktaş lehine kadro kalitesini genişletiyorlar. Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanılmasında Sergen Yalçın damgalı bu kalite genişlemesinin rolü de ekstra değerli.

Ali Ece / Fanatik