Sergen Yalçın: Benim kapım herkese açık
Yeni Malatya maçındaki istatistikleri paylaşan Beşiktaş’ın teknik patronu, “Hem koşu hem de topu geri kazanma açısından rakamları yukarıya çektik. Böyle devam etmeliyiz. Benim kapım herkese açık. Bu takımda herkes şans bulacak ve hep birlikte kazanacağız” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’de 3’te 3 yaparak milli araya girmek istiyor. Siyah-beyazlı hoca, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda bir dizi uyarıda bulunurken, Gaziantep FK maçından galibiyet beklediğini ifade etti.
Siyah-beyazlı hoca, fizik güç açısından daha iyi durumdaki isimlerin doğal olarak 11’de yer aldığını dille getirdi. Takımdaki tüm oyuncuların kendisi için değerli olduğunu kaydeden Sergen Yalçın’ın, “Benim gözümde hepiniz eşitsiniz. Bu ekipten kimseyi kenarda bırakmam. Ben oyuncuyu neden kazanmak istemeyeyim? Ama önce oyuncu istekli ve arzulu olacak. Bu adımı atan herkese yardımcı olurum. Benim kapım herkese açık. Bu takımda herkes şans bulacak ve hep birlikte kazanacağız. Gaziantep maçında da elinizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağınızı biliyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Kaynak: Milliyet