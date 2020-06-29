Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş bu raporu bekliyor

Ahmet Nur Çebi: “Bu dönemi ben inceletmek zorundayım. Allah yakışan iftiradan korusun. İncelemeden tedirgin olduklarını düşünüyorum.”

Sayın Çebi, bu sözleri yakın zamanda söyledi.

Ama başkan geldiğinden beri sürekli bu vurguyu yapıyor. Ve dahi zaten biliyoruz ki Fikret Orman bir bütçe dönemi için ibra edilmemişti ve kulüp ile Orman konu ile ilgili davalık olmuştu.

O konuyu hatırlayalım:

• 1 Haziran 2018 - 31 Mayıs 2019 arası 1 yıllık dönemde yaklaşık 306 milyon lira zarar açıklandı. Fikret Orman bu dönemle ilgili ibra edilmedi. Orman yönetimi bu dönemde bütçeyi "+ 115 milyon TL ile kapatacağız" dedikten sonra 306 milyon TL zararla kapatmıştı. İşte ibra edilmeme sebebi buydu.

Ancak sadece bu ibra edilmeme bölümü yahut o dönemle sınırlı bir durum değil bu. Çebi yönetimi 2009'dan 2019'a kadarki tüm dönemleri bağımsız bir kuruluş olan KPMG'ye araştırtma kararı verdi. Bu dönem Çebi'nin 2. Başkan olarak bulunduğu dönemi de kapsıyor. Çebi kendini de araştırtıyor yani.

KPMG, nihai raporunu ağustos ayında açıklayacak. Çebi'nin eski yönetimi kastederek "rahatsız olduklarını düşünüyorum" dediği inceleme işte bu inceleme.

KPMG araştırmasında da olması muhtemel ama o rapordan bağımsız, yönetimin değişik zamanlarda ifade ettiği 'enteresan' harcamalar var. Misal Genel Sekreter Mesut Urgancılar'ın daha önce ifade ettikleri var:

• 2017 yılında DKY inşaattan alınan ve 7.5 milyon TL ödenen 11 adet dairenin tapusu yok; çünkü o daireler zaten 2014 den beri bir bankanın haczi altındaymış. Yani ayıplı mal alınmış.

• Ciro paylaşım anlaşmasıyla kiralanan bir takım taşınmazların 3 yıl boyunca kiraları dahi ödenmemiş. Hiç bir işlem yapılmamış.

• Habertürk gazetesinde Atilla Türker'in defalarca yazdığı, belgeleriyle ortaya koyduğu meşhur Fulya Otopark'ı meselesi de var elbette. Hani şu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kardeşinin 17 günlük şirketine; 15 yıllığına, yıllığı sadece 30 bin TL'den ihale edilen otopark mevzusu.

• Kocaeli Birlikspor 2017 yılında Beşiktaş yönetimi tarafından 1.3 milyon TL ye alınmış. Lakin kulüp şubat 2018 de Maden Grup'a satılmış. Bu sezon başında da kapanmış.

• İcra takibinde olan 93 dosyanın 102 milyon TL'lik toplamının yüzde 35'i menajerlere ve amatör sporculara olan borçlar.

• Menajerler demişken, bir menajere yüzde 28 komisyon ödemesi de cabası. Dünya tarihine geçecek bu komisyon oranı da muhtemelen KPMG raporunda yer alacaktır.

Beşiktaş yönetimi de eski yönetim de camia da KPMG'nin muhtemelen 1 ay sonra açıklayacağı raporu bekliyor. Benim kaynaklarım "Bir uzlaşma" çağrısı yapılabileceğini de belirtiyorlar. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Ancak ağustos ayı, Beşiktaş için sıcak geçecek.

Serdar Ali Çelikler / HT Spor