Şampiyon olduğumuzda yaşanan boğazdaki tekne şovu!

Jose, Arjantin basınına uzun çaplı bir röportaj verdi. Eski kulübü Estudiantes'ten de basheden yıldızı futbolcu,'ta yaşadığı şampiyonluğa dair de konuştu. Arjantin ve Beşiktaş'ta yaşadıklarını kıyaslayan Jose Sosa, siyah beyazlılarda yaşadığı şampiyonluk kutlamaları sırasında olan durumları 'beklenmedik' diyerek nitelendirdi. Sosa, Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrasında yapılan tekne turundan bahsederken, "Beşiktaş'ta forma giyerken, şampiyon olmuştuk. Stadyuma giderek insanlarla şampiyonluğu kutlayacağımızı düşündüğümüz için İstanbul Boğazı'nı tekne ile geçmek zorunda kalmıştık. Sonrasında birden bire işaret fişeği atıldı ve bayraklarla dolu yaklaşık 15-20 tekne birden görmüştüm. Bu gerçekten beklemediğim bir şölendi" dedi.

Kaynak: Fotomaç