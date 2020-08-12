Rick Karsdorp'ta fark 500 bin euro
Beşiktaş, Roma'da forma giyen Rick Karsdorp'un transferini bitirmeye çok yakın... 25 yaşındaki oyuncu için Roma’ya, 1.5 milyon Euro’luk maaşın 1 milyon Euro’sunu karşılama teklifi yapıldı. İtalyan kulübü ise “Tamamını ödeyin” yanıtını verdi. Görüşmeler devam ediyor.
GÜNDEM 12.08.2020, 11:06
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Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Lyon'da forma giyen Rafael için sonuç alamayınca İtalya'ya yöneldi. Siyah-beyazlı ekip, Roma'nın sağ bek rotasyonunda kendilerine yer bulmakta zorlanan Bruno Peres ve Rick Karsdorp ikilisi için kiralama teklifi yaptı.
Ancak Roma, Peres için teklife sıcak bakmazken, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Karsdorp'u verebileceklerini iletti. Oyuncu için yapılan teklifte 1.5 milyon Euro alan sağ bekin bu sezonki maaşının 1 milyon Euro'luk bölümünün karşılanması önerildi.
Kaynak: Hürriyet