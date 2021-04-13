Rachid Ghezzal geleceği ile ilgili konuştu

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Siyah-beyazlı takımdaki geleceği ve hedefleriyle ilgi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra İngiliz ekibi Leicester City'ye dönecek olan Ghezzal, "Beşiktaş'ta hedefim, Süper Lig ve Türkiye Kupası. İki kupayı da kazanırsak mükemmel olur.Şampiyon olursak, Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş sayesinde yeniden Cezayir Milli Takımı'na seçildim. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası da var. Gelecek sezon oynayacağım yer için bir seçim yaparken, bunlar önemli etkenler olacak." dedi.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, beIN Sports Fransa'ya konuştu. Son olarak deplasmanda 4-2 kazanılan BB Erzurumspor maçının kahramanlarından olan Ghezzal, attığı harika gol ve Oğuzhan'a yaptığı asistle maça damga vurmuştu. 28 yaşındaki yıldız, bu sezon Süper Lig'de 14 asist yaparak bu alanda açık ara zirvede yer aldı.

Rachid Ghezzal, Siyah-beyazlı takımdaki geleceği ve hedefleriyle ilgi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"BEŞİKTAŞ'TA HİSSETTİĞİM EN İYİ ŞEY AİLE"

Beşiktaş'ta ilk günden beri takımdaki birlikteliği hissettim. Bunu sadece Fransızca konuşan oyuncular için söylemiyorum. Beşiktaş'ta hissettiğim en iyi şey aile olmamızdı. Belki takımda büyük isimler yok ama herkes birbiri için savaşıyor, birbiri için sonuna kadar mücadele ediyor ve bu da bize güç katıyor.

"ASİSTLERİM ABOUBAKAR SAYESİNDE"

Valentin Rosier ile arkalı önlü oynuyoruz, gerçekten performansıma olumlu yönde etkisi var. Forvette ise Vincent Aboubakar gibi kaliteli bir golcümüz var. Asist rakamlarım yüksekse, bu Aboubakar sayesinde. Sanki her şey güzel bir hikaye için bir araya gelmiş gibi.

"ERZURUMSPOR MAÇINDA DİREKT KALEYİ DÜŞÜNDÜM"

BB Erzurumspor maçında skor sıkışmıştı. Tam zamanında benim golüm geldi. Tam olarak maçta istediğim gibi oynayamıyordum ama güzel bir gol attım. Topu aldıktan sonra direk kaleyi düşündüm. Bir anda fırsat yakaladım ve kaleye topu gönderdim. Erzurumspor kalecisi de şutu beklemiyordu, pozisyon almakta zorlandı. Güzel gol oldu.

Alanyaspor'a attığım gol de güzeldi. Kaleci pek emin olamadı. Bu gollerin ardından insanlar, kalecilerle bir anlaşma yaptığımı düşünüyorlar ama öyle bir şey tabii ki yok.

"BEŞİKTAŞ SAYESİNDE YENİDEN CEZAYİR MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİM"

Beşiktaş büyük bir takım. Şampiyon olursak, Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş sayesinde yeniden Cezayir Milli Takımı'na seçildim. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası da var. Gelecek sezon oynayacağım yer için bir seçim yaparken, bunlar önemli etkenler olacak.

"BİR GÜN FRANSA'YA DÖNERSEM LYON'U SEÇERİM"

Lyon'da yetiştim ve Lyon maceram garip bir şekilde bitmişti. Bu konuyla ilgili pişmanlık duygum var. Eğer bir gün Fransa'ya dönersem Lyon'u seçerim. Fakat Beşiktaş'ta her şey güzel gidiyor, mutluyum.

"BEŞİKTAŞ'TA YENİDEN KENDİMİ KANITLADIM"

Riyad Mahrez ile karşılaştırılmam güzel bir şey, bunun için teşekkür ederim. Tabii ki pişmanlıklarım var. Son 2-3 senede az süre aldım, bu sıkıntılı bir durumdu. Şimdi Beşiktaş'ta yeniden kendimi kanıtladım.

"BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş'ta hedefim, Süper Lig ve Türkiye Kupası. İki kupayı da kazanırsak mükemmel olur. Şu ana kadar geleceğimle ilgili bir şey konuşulmadı. Beşiktaş'a opsiyonsuz bir şekilde kiralandım. Bonservisim hala Leicester City'de. Leicester ile 1 sene daha kontratım var. Geleceğimle ilgili neler olacak göreceğiz.

"BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK BENİ MUTLU EDER"

Beşiktaş'ta devam etmek beni mutlu eder. Ancak şu an sezonun bitmesine ve şampiyonluğa odaklandım. Geleceğe sonra bakacağız. (SABAH)