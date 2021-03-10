Porto'da Aboubakar pişmanlığı

Portekiz ekibinde sözleşmesinin tamamlanmasına daha 1 yıl olmasına karşın yıldız futbolcu ile kulüp bu mukaveleyi feshetmiş ve Aboubakar bedelsiz olarak siyah-beyazlıların yolunu tutmuştu.

Aslında Vincent Aboubakar mavi-beyazlı ekipte de iyi bir form yakalamış ve skorer bir kimliğe bürünmüştü. Ne var ki bir önceki sezon geçirdiği sakatlık sonrası yaşanan gelişmeler kendisini kulüpten uzaklaştırdı.

Deneyimli forvet uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığın ardından yeniden futbola dönse de, bu kez teknik nedenlerle Porto takımında fazla forma şansı bulamadı ve ardından kulüple yolları ayrıldı.

Porto Kulübü 2017’de Aboubakar’ın yenilediği kontratına ‘50 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi koymuştu. Sözleşmesinde ancak böyle yüklü bir meblağ karşısında serbest kalabileceğine yönelik hüküm bulunan bir futbolcu daha bu kontratı bitmeden Beşiktaş’a bedavaya gitti.

Teknik direktör Sergio Conceiçao golcü oyuncuyu kadroda fazla düşünmediğini ortaya koyunca, Portekizli idareciler en azından kendisinin maliyetlerinden kurtulmak için sözleşmesini erken sonlandırmayı göze aldı.

Böylece, başka bir kulübe gitmesi için 50 milyon euro fiyat biçilen Vincent Aboubakar’ı Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden transfer etme imkanına kavuştu.

Aboubakar bu sezon şu ana kadar 23 maçta 15 gol attı, 4 de gol pası verdi, toplamda 19 gole direkt etki ederek lige damga vuran isimlerden bir tanesi oldu.

Bünyesine kattığı futbolcuları daha da değerlendirerek, ilerde daha yüksek ücretler karşısında başka kulüplere göndermesiyle meşhur bir kulüp olan Porto, elindeki en değerli isimlerden olan Aboubakar’ı bu kez bu ünüyle bağdaşmayan bir şekilde elinden çıkardı.

Aboubakar Beşiktaş’taki performansıyla, son derece değerli bir futbolcu olduğunu ve mavi-beyazlıların önemli bir gelir kaleminden mahrum kaldığını ortaya koydu.

Üstelik bu gelişme, Porto Kulübü’nün finansal fair play uygulamaları ile ilgili UEFA ile çözmeye çalıştığı sıkıntıları olan bir dönemde yaşandı. (SKORER)