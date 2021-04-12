Patellar tendon yırtığı nedir, ne zaman iyileşir? Cenk Tosun sahalara ne zaman dönecek?
Beşiktaş'ta milli futbolcu Cenk Tosun son oynanan Erzurumspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Taraftarların Tosun Paşa diye hitap ettiği Cenk Tosun karşılaşmanın 2. yarısında bir hava topu mücadelesinde yere düştüğü sırada acı içinde kaldı ve yerden kalkamadı. Sedyeyle oyunu terk edecen Cenk Tosun'un sakatlığı Beşiktaş kulübü tarafından açıklandı. Oyuncunun patellar tendonunun yırtdıldı ve operasyon geçirdiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Peki patellar tendon yırtılması nedir, Cenk Tosun sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Milli futbolcu Cenk Tosun'un Erzurumspor Beşiktaş maçı sırasında yaşadığı sakatlık tüm futbol severleri üzerken, patellar tendon neresi, patellar tendon yırtığı ne zaman iyileşir, Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek gibi sorular özellikle Beşiktaş taraftarının merak ettiği sorgular arasına girdi.
PATELLAR TENDON YIRTIĞI NEDİR?
Kaval kemiği ile diz kapağı arasında patellar tendon bağı vardır. Bunların yırtılması sonucu söz konusu sakatlık oluşur.
Patella aslında diz kapağını ifade eder. Yassı küçük bir kemik olan patella, tendonlarla kaval kemiğine ve uyluk kemiğine tutunur. Bunlara patellar tendon adı verilir. Patella tendonu kişinin otururken düz bir şekilde baldırını kaldırabilmesini sağlar.
Diz üzerine düşme, yüksekten atlama, dizin aniden düz hale getirilmesi, tendona isabet eden darbe ya da kesici delici alet yaralanmalarıyla oluşabilen bu sakatlık bazı kişilerde daha kolay meydana gelebilmektedir.
PATELLAR TENDON YIRTIĞI NE ZAMAN İYİLEŞİR?
Kişiye göre değişiklik olmakla beraber genel duruma göre; Ameliyat sonrasında ikinci haftadan sonra ufak ufak yüklenmeler yapılır. Dördüncü haftadan sonra vücut ağırlığının yüzde 50'si, altıncı haftadan sonra ise tam yük verilebilir. Sonrasında kuvvetlendirme çalışmaları yapılır. Tam iyileşme bundan sonrasında kişiye göre değişiklik gösterir.
CENK TOSUN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?
Golcü oyuncunun bireysel antrenmanlara başlaması 2 aya yakın bir vakti bulacak. Takımla çalışmalar için ise oyuncuda görülen iyileşme belirleyici olacak. Ancak Cenk Tosun'un sahalara dönüşünün en erken Eylül ayını bulacağı tahmin ediliyor.